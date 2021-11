Les enceintes Amazon Echo pourront désormais détecter votre présence

Les enceintes Amazon Echo et Echo Dot quatrième génération peuvent maintenant détecter la présence de personnes au sein d’une pièce. Cette fonctionnalité pratique permettra par exemple d’automatiser des actions telles que le contrôle de la lumière.

Amazon Echo : des ultrasons pour détecter votre présence

Comme le rapporte The Verge, le géant américain Amazon va mettre à jour ses enceintes Echo 4 et Echo Dot 4 pour leur permettre de détecter votre présence.

Cette fonctionnalité s’appuie en fait sur l’émission d’ondes ultrasoniques pour détecter des changements et des mouvements dans une pièce.

Les ultrasons émis par cette quatrième génération d’enceintes Amazon sont inaudibles. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres de l’application Alexa sous l’option « Détection de mouvements ».

Une fonctionnalité qui ouvre de nouvelles possibilités d’automatisation

Cette fonctionnalité était attendue : elle avait été annoncée par Amazon en septembre dernier, lors de l’événement au cours duquel le robot Astro avait été présenté.

« Bientôt, vous pourrez activer des routines sur encore plus d’appareils Echo à l’aide de la détection de mouvements par ultrason. Si vous choisissez d’activer les ultrasons sur les appareils compatibles, ils émettront des fréquences ultrasoniques inaudibles depuis le haut-parleur, qui se refléteront sur les objets proches et reviendront vers les microphones », expliquait alors Amazon.

Cette fonctionnalité devrait ainsi permettre à Amazon de proposer de nouveaux services encore plus personnalisés. Il deviendra ainsi possible d’automatiser le lancement de services comme la lecture de musique lorsque l’utilisateur est présent. De la même manière, les routines pourront éteindre les lumières et autres appareils lorsque plus personne n’est dans la pièce.

Les écrans connectés Amazon Echo Show peuvent déjà profiter de ce type de fonctionnalités, mais ils utilisent de leur côté la caméra intégrée pour détecter les personnes.

Les utilisateurs peuvent d’ores et déjà profiter de cette nouvelle fonction de détection sur les enceintes Amazon Echo et Echo Dot de quatrième génération.