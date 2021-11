Twitch débarque sur Nintendo Switch : voici comment en profiter

La plate-forme de streaming vidéo Twitch arrive sur la console portable de Nintendo. Vous pouvez dès aujourd’hui regarder vos streameurs favoris sur votre Nintendo Switch.

Nintendo Switch : une application Twitch sur la console de jeux

Bientôt cinq ans après sa sortie, la Switch est toujours dépourvue de certaines applications particulièrement demandées. Contraires à certaines de ses rivales, comme la PlayStation 5 ou les Xbox Series X et Xbox Series S, Nintendo n’a pas fait d’efforts en termes de fonctionnalités multimédias.

YouTube a fini par se frayer un chemin, mais Twitch manquait encore à l’appel. Désormais, la populaire plateforme de streaming arrive sur la console sous la forme d’une application. Elle reste malheureusement limitée et permet uniquement de visionner du contenu, et non de streamer directement depuis votre console.

La page d’accueil sera familière aux habitués de la plateforme, on y trouve les chaînes suivies et recommandées, un onglet « parcourir » qui donne accès aux catégories de stream et un onglet « rechercher ». Un point à noter : il est impossible d’accéder directement aux chats des streamers. L’application s’adapte à la console, avec la possibilité de regarder le flux vidéo en mode nomade ou sur un téléviseur.

Pour télécharger l’application, rendez-vous dans le Nintendo eShop. Comme sur toutes les autres plateformes, l’application est gratuite au téléchargement et n’occupe que très peu de place (31 Mo).

Une fois installée, Twitch propose de se connecter à un compte avant de retrouver les chaînes auxquelles l’utilisateur est abonné. L’application donne également la possibilité de rechercher du contenu en live par catégorie, de trouver de nouveaux streamers ou encore de regarder des vidéos à la demande depuis un profil. Notez qu’il n’est pas possible de créer un compte depuis sa console. De plus, il est impossible de commenter depuis la Switch ou encore d’offrir un abonnement payant.

