Nintendo prévoit des pénuries de Switch pour l’année 2022

La situation ne semble pas s’améliorer concernant la pénurie de composants. Nintendo vient en effet d’annoncer que la production de la Switch continuerait d’être touchées par cette situation durant l’année 2022. Cela signifie que la console hybride serait encore victime de ruptures de stocks. Aux dernières nouvelles, la Switch OLED est d’ores et déjà en rupture de stock sur la plupart des grandes boutiques en ligne françaises.

Nintendo parle des stocks de Switch pour 2022 et de l’émulation

À l’occasion d’une interview de Doug Bowser pour The Verge, le président de Nintendo of America est venu s’exprimer concernant plusieurs sujets autour de la Switch.

Pour commencer, le responsable est venu répondre aux critiques du nouvel abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Vivement critiqué pour son prix de 49,99 euros ainsi qu’une émulation des jeux N64 peu réussie, Doug Bowser déclare : « Nous sommes constamment à la recherche de moyens d’améliorer nos fonctionnalités en ligne et ces jeux, et nous continuons à ajouter de la valeur en proposant davantage de services et de jeux à mesure que nous avançons. Nous prenons les commentaires très au sérieux et nous continuons à chercher des moyens d’améliorer les performances globales. Pour nous, il s’agit de qualité et de contenu de qualité à un prix abordable ».

Alors qu’il est déjà difficile de se procurer la Nintendo Switch OLED, le président de Nintendo of America s’est voulu assez pessimiste concernant les capacités de production du groupe : « Je dirai que les composants semi-conducteurs sont en pénurie, et que l’avenir est incertain. (…) Il n’y a pas d’améliorations majeures que nous avons vues à l’horizon. Je pense donc que les défis vont se poursuivre en 2022 ». Pour rappel, un récent rapport du média Nikkei Asia expliquait que Nintendo avait d’ores et déjà baissé sa production de Switch de 20 % à cause de la pénurie de composants.

Face à cette situation, il est ainsi conseillé de faire rapidement ses achats de Noël avant de se retrouver sans console Nintendo sous votre sapin et de devoir patienter plusieurs semaines, voire mois, à cause des ruptures de stocks.