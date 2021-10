Nintendo Switch Online : l’abonnement avec jeux N64 et Megadrive est disponible

Nintendo vient de déployer une toute nouvelle mise à jour logicielle pour ses Switch : la 13.1.0. Avec cette dernière, la firme nippone introduit son nouvel abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Cela signifie que les personnes souscrivant à cette offre peuvent d’ores et déjà profiter de l’émulation de jeux Nintendo 64 (N64) et Megadrive. Malheureusement, la qualité n’est pas du tout au rendez-vous…

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel est enfin disponible

Pour le meilleur, mais surtout pour le pire… Nintendo vient de lancer sa toute nouvelle offre d’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Disponible suite à la mise à jour 13.1.0, cette offre ne fait déjà pas l’unanimité. Pour rappel, elle permet de profiter des services du Nintendo Switch Online + de l’émulation de certains jeux N64 et Magadrive pour un tarif de 39,99 euros par an (69,99 euros par an pour la formule famille).

Malheureusement, cette émulation de jeux rétro n’est pas une réussite. Les joueurs ayant souscrit à ce nouvel abonnement Nintendo Switch Online soulignent en effet plusieurs soucis inhérents aux jeux N64 principalement. Pour commencer, des problèmes d’input lag ont été remarqués, soit un délai entre l’exécution d’une commande sur la manette et son exécution à l’écran. Des problèmes au niveau des performances ont été constatés sur StarFox 64, des textures sur MarioKart 64 ou encore des effets graphiques sur Ocarina of Time.

En plus de cela, les joueurs soulignent un problème de disposition des touches pour les jeux Nintendo 64. La manette est en effet émulée assez étrangement sur les joy-con, ce qui empêche une bonne expérience de jeu. Concernant encore une fois MarioKat 64, Nintendo y a introduit un mode multijoueur des plus décevant avec de nombreux lags et problèmes de son.

Début novembre, l’abonnement accueillera aussi le premier DLC payant d’Animal Crossing: New Horizons.