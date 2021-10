Nintendo Switch : les jeux N64 seront soit en français, soit en 60 Hz

Durant le mois d’octobre, le Nintendo Switch Online va évoluer en proposant un tout nouvel abonnement comprenant des jeux N64, mais aussi Mega Drive. Les détails du service commencent cependant à tomber, et quelques particularités pourraient malheureusement venir gâcher l’expérience de jeux. Il faudra en effet choisir entre une version anglaise des jeux avec un affichage en 60 Hz ou bien la langue française en 50 Hz.

Les jeux N64 et MeGa Drive bridé à 50 Hz en français

Lors du dernier Nintendo Direct, la firme nippone a pris le temps de dévoiler une nouvelle formule d’abonnement à son service de jeux en ligne. Les personnes qui le souhaitent peuvent ainsi payer un peu plus cher (on ne connait pas encore le prix…) afin de revivre d’anciens jeux emblématiques sortis sur Nintendo 64 et Mega Drive. Outre la citation de quelques jeux arrivant sur ce « pack d’extension » et l’annonce de manettes sans fil, Nintendo est resté très discret concernant les détails de son service et son prix.

Suite à un article de presse d’Eurogamer, soulignant que les fans trouvaient que les versions européennes des jeux N64 et Mega Drive semblaient être en 50 Hz, Nintendo vient de répondre. « Tous les jeux Nintendo 64 inclus dans #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack peuvent être joués en version anglaise 60 Hz. Certains jeux auront également la possibilité de jouer à la version PAL européenne originale avec des options de langue« .

La traduction de cette déclaration est très simple et concise : les jeux N64 seront proposés en 50 Hz pour les versions européennes (PAL) et 60 Hz en versions NSTC, soit les versions américaines ou japonaises par exemple. De ce fait, Nintendo Europe explique que les joueurs pourront directement choisir entre deux versions des jeux proposés sur ce nouvel abonnement Nintendo Switch Online : en anglais 60 Hz ou dans d’autres langues (dont logiquement le français) en 50 Hz.

