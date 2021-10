Amazfit annonce une nouvelle série de montres connectées abordables

Le monde des montres connectées continue de voir de nouvelles itérations être mises sur le marché. Après Polar ou encore Withings, c’est désormais au tour du constructeur chinois Amazfit d’annoncer une nouvelle série de montres : la GTR 3, la GTR 3 Pro et la GTS 3.

Trois montres connectées signées Amazfit

Pour commencer, la GTS 3 propose tout d’abord un écran AMOLED carré de 1,75 pouce avec une définition de 390 x 450 pixels. Dotée d’une batterie de 250 mAh, elle peut tenir jusqu’à 12 jours en usage classique, et six jours pour une utilisation intensive. La GTR 3 de son côté s’arme d’un écran ovale AMOLED de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels et une autonomie de 21 jours (10 jours pour un usage intensif).

Les deux montres viennent se doter des mêmes fonctionnalités : un cardiofréquencemètre afin de capter la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un suivi GPS (Galileo, Glonass), un compteur de pas ainsi qu’un baromètre. Outre une navigation via l’interface tactile, les produits Amazfit profitent d’un bouton et d’une couronne rotative sur leur côté droit. Pour les baroudeurs, sachez que les montres connectées GTR 3 et GTS 3 sont étanches jusqu’à 50 mètres (certification 5 ATM). Côté connectique : seulement du Bluetooth 5.1. À noter, pas de haut-parleur sur ces appareils.

Concernant la Amazfit GTR 3 Pro, elle dispose d’une dalle un peu plus grande : 1,45 pouce (480 x 480 pixels), mais aussi du Wi-Fi ; d’un haut-parleur ; de stockage interne pour enregistrer de la musique ; d’une autonomie de 12 jours (6 jours en usage intensif).

D’ores et déjà disponible, cette nouvelle série de montres connectées Amazfit est proposée au prix de 150 euros pour les GTR 3 et GTS 3 et 200 euros pour la GTR 3 Pro.

