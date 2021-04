Test – Amazfit GTS 2 mini : la montre des sportifs

Amazfit est connu pour la plupart de ses montres connectées sportives comme la Amazfit T-Rex. Mais également grâce à ses bons prix et à leurs efficacités. Elles sauront vous accompagner lors de vos balades sportives. Et aujourd’hui, c’est l’Amazfit GTS 2 mini qui rentre en scène !

Unboxing

Au niveau de l’unboxing, rien de bien étonnant. En effet, l’emballage de la montre connectée est assez cheap puisqu’il est entièrement fait de carton. Cependant, si l’on voit le bon côté des choses, cela prouve qu’ils font attention à l’écologie. En soi ce n’est pas trop dérangeant, car le plus important est là : son contenu. Cela reste sobre, puisqu’il contient tout simplement : la montre, son chargeur et sa notice d’utilisation. De sorte à ne pas vous embrouiller lors de son utilisation.

BANDEAU PUBLICITE

Design

L’un des points les plus importants d’une montre connectée : son esthétique bien évidemment ! L’Amazfit GTS 2 mini saura combler les différents besoins à ceux qui auront envie de l’acheter. En effet, celle-ci se fait très discrète, sobre permettant ainsi une liberté dans le choix de votre tenue sportive mais également civile. Son bracelet est fait de silicone permettant une aération correcte du poignet et ainsi de ne pas être dérangé lors de votre séance. Le bracelet possède aussi pas mal de crans de serrage permettant de s’adapter à n’importe quels poignets tels que : petit, gros, large ou fin…

Ensuite, c’est au cadran et à son interface de rentrer en scène, la pièce maîtresse des montres connectées. En effet, son interface intuitive permet d’être à la portée de tous. L’Amazfit GTS 2 mini est doté d’un écran AMOLED de 1,55″ et de + de 50 cadrans de montre personnalisés. Avec ça, le choix sera votre nouveau problème. De plus, vous pouvez télécharger vos propres photos pour faire du cadran de la montre le vôtre. Avec + de 70 Modes Sportifs et une étanchéité à 5 ATM (50 mètres), la GTS 2 mini correspondra à la plupart des amateurs de sports. À l’extérieur de la montre vous trouverez son capteur cardiaque qui est essentiel à la plupart de ses fonctionnalités.

Publicité

Elle peut également contrôler la musique de votre smartphone, fournir des notifications sur les étapes de l’exercice, les conditions et les zones de fréquence cardiaque. Et pour finir, elle peut en plus vous générer un rapport de données sportives dans l’application après avoir terminé votre entraînement. C’est une aubaine, car cela vous permettra de suivre vos performances à l’instant « T ».

BANDEAU PUBLICITE

Son application

L’application qui est reliée avec l’Amazfit GTS 2 mini est primordiale, c’est grâce à elle que vous pourrez effectuer toutes les actions dont vous aurez besoin. Celle-ci se prénomme Zepp et grâce à elle, nul ne pourra vous arrêter. En effet, l’application vous offre un bon nombre de fonctionnalités d’autant plus utile qu’une autre. De plus, l’application Zepp permet une compatibilité iOS et Android vous laissant ainsi le choix.

Fonctionnalités

Une montre connectée ne sert pas juste à regarder l’heure, car sinon c’est que vous n’avez pas compris son utilité. Elle possède bien plus que ça. Différentes fonctionnalités sont présentes comme : l’objectif d’activité, la fréquence cardiaque, le sommeil, le PAI, des exercices de respiration pour lutter contre le stress, le suivi du Sp02 qui est essentiel pour les coureurs, mais encore le suivi du cycle menstruel des femmes. Enfin, l’Amazfit GTS 2 mini possède également une autonomie de 14 jours.

Conclusion

En somme, l’Amazfit GTS 2 mini est une montre connectée très agréable à porter autant que par son utilisation. Puisqu’elle met en avant une chose essentielle qu’est la santé. Rappelant à la fois discrétion et élégance. C’est un must have de l’année 2021.

Pour vous procurer cette montre, il vous suffira de vous rendre sur le site Amazon disponible au prix de 80,26 €

Produit disponible sur Amazfit GTS 2 mini Montre Connectée Femmes, 1.55" Écran AMOLED, SpO2, Autonomie de 14 Jours, 70+ Modes Sportifs avec GPS, Montre Femme pour Android/IOS(Noir)

Voir l'offre 76,07 €

Amazfit GTS 2 mini 80,26 € 8.8 Autonomie 8.0/10

















Fonctionnalités 10.0/10

















Design 10.0/10

















Confortabilité 7.0/10

















Points positifs Agréable esthétiquement

Stable

Des fonctionnalités au rendez-vous Points négatifs Manque de fluidité