Alpha S HBT : La voiture électrique de Huawei vient challenger Tesla

L’Arcfox Alpha S HBT est le produit d’une alliance entre le constructeur automobile BAIC et Huawei. Ces derniers s’intéressent au marché des voitures électriques et autonomes depuis déjà quelques années. Au programme ici, un véhicule autonome de luxe, qui pourrait potentiellement faire trembler Elon Musk et ses Tesla…

Silhouette d’une Arcfox Alpha

Huawei n’est pas la seule marque venant de l’univers des smartphones ayant des projets dans le marché de l’automobile. En effet, Xiaomi, Apple et même Samsung ont dévoilé (ou pas encore) des projets de voiture high-tech. Le but ? Améliorer l’autonomie des batteries ainsi que les systèmes de conduite autonome grâce à leur technologie de pointe. Ici, c’est plus d’un milliard de dollars qui ont été investis par Huawei dans le transport du futur.

L’Alpha S HBT se baserait sur le modèle de l’Alpha S, un véhicule de 218 chevaux et d’une autonomie allant jusqu’à 708km. La grande avancée de la déclinaison HBT serait ces capteurs LiDAR. La voiture électrique Huawei serait donc équipée d’une trentaine de caméra et radar en tout genre. De quoi permettre un niveau d’automatisation au moins équivalent à l’autopilote de Tesla.

Voiture électrique Huawei : une autonomie à faire pâlir Elon Musk

Le grand atout annoncé de l’Alpha S HBT, c’est son autonomie. En effet, l’un des dirigeants de Huawei, Xu Zihun, évoquait il y a peu, le futur véhicule de la marque chinoise. Selon lui « notre voiture peut atteindre 1000 km de conduite autonome non-stop en environnement urbain, ce qui est bien mieux que Tesla !”. Et il est vrai que Tesla ne fait pas mieux pour l’instant, avec une autonomie maximum annoncée de 840km avec la Tesla Model S Plaid.

Des annonces quant à l’avenir de l’Arcfox Alpha S HBT seront faîte de 17 avril

Aucune annonce n’a été faite au sujet du facteur le plus important, le prix, qui devrait se rapprocher de celui de certaines Tesla. Le Café du Geek a pu tester pour vous quelques voitures électriques, telles que la Porsche Taycan, ou encore l’Audi e-Tron Sportback.