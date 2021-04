Tesla : record de livraisons pour le premier trimestre 2021

Tesla a annoncé ses chiffres de production et de livraisons effectués lors du premier trimestre 2021. Durant cette période, le constructeur automobile a affiché des résultats records avec presque 185 000 livraisons de véhicules électriques.

Tesla ne cesse de se développer

Tesla a vendu près de 185 000 voitures électriques dans le monde pendant le premier trimestre de 2021. Grâce au succès des Model 3 et Model Y, le constructeur automobile a réussi à battre le record établi au dernier trimestre de 2020. De plus, le constructeur automobile a aussi livré deux fois plus de véhicules qu’au premier trimestre de l’an dernier. Comme promis, Elon Musk a drastiquement augmenté les capacités de production de la firme.

Avec cet excellent premier trimestre, Tesla bat le record du quatrième trimestre 2020. La firme américaine était parvenue à livrer jusqu’à 180 570 véhicules électriques dans le monde entre octobre et décembre. Ce record avait permis à Tesla de tenir à peu de choses près ses objectifs de livraison avec 499 550 de voitures livrées. Début 2020, Elon Musk s’était en effet engagé à livrer 500 000 voitures dans le monde en dépit de la pandémie et des mesures sanitaires. Une fois encore, Tesla a tenu ses promesses de livraison et de production.

Petite information à noter, la production de Tesla devrait grandement augmenter dans les prochains mois avec la construction de sa nouvelle Gigafactory à Berlin. Grâce à cette dernière, l’entreprise pourrait produire jusqu’à 500 000 véhicules supplémentaires par an.

La Tesla Model 3 est le modèle le plus vendu

Face à cette situation, Tesla déclare « les nouveaux Model S et Model X ont également été exceptionnellement bien accueillis, avec de nouveaux équipements installés et testés au premier trimestre et nous sommes dans les premières étapes de la montée en puissance de la production ». De plus, l’entreprise souligne dans son communiqué : « Nous sommes encouragés par le bon accueil du Model Y en Chine et nous avançons rapidement vers la pleine capacité de production ».

Cependant, ce sont aujourd’hui les Model 3 qui restent les plus populaires. L’importante baisse de prix de la Tesla Model 3 en début d’année n’est pas passée inaperçue. Selon le cabinet AAA Data, le véhicule est le modèle 100% électrique le plus diffusé en France sur le seul mois de mars. En effet, Tesla a vendu 4524 nouveaux Model 3 en mars. Ses ventes dépassent celles des Peugeot e-208 et Renault Zoé cumulées ! Cette belle performance permet même à la Model 3 de terminer à la neuvième place des meilleures ventes françaises, toutes énergies confondues, entre la Renault Twingo et la Renault Mégane.

