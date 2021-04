Pac-Man 99 : un nouveau battle royal sur le Nintendo Switch Online

À compter du 08 avril 2021, les abonnés Nintendo Switch Online vont découvrir Pac-Man 99. Il vient en remplacement de Super Mario 35 et il conservera son côté jeu rétro à la sauce Battle Royale.

On n’arrête plus Nintendo, après Tetris 99 et Super Mario 35 voici le futur hit gratuit de la firme nippone.

PAC-MAN 99 il n’y a pas que les fantômes dans la vie

Le célèbre héros de Namco revient sur le devant de la scène du jeu vidéo. Pour rappel, le concept de base du jeu original était simple. Le joueur contrôle une « boule » jaune qui doit manger tous les points dans un labyrinthe. Mais le personnage n’est pas seul puisque des fantômes colorés viendront le chasser pour l’empêcher de réussir sa mission. La seule arme du héros est de dévorer une « pac-gommes » rendant les fantômes mangeables.

Le concept du 99 garde le même esprit que l’original sauf que chaque fantôme dévoré part chez un concurrent pour le perturber dans sa partie. Vous vous rappelez vos excès de rage sur Tetris 99 ? Et bien là, ce sera pareil !

Il sera d’ailleurs possible de choisir vers qui envoyer les perturbateurs pour faire perdre la partie à un autre joueur de l’arène Pac-Man 99. La vidéo de présentation nous informe que l’on pourra utiliser des stratégies telles qu’améliorer sa vitesse, sa résistance ou bien créer des pseudo-combos pour envoyer une salve ravageuse à un concurrent.

Le jeu est disponible sur Switch et Switch Lite toutefois il faut impérativement avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour accéder gratuitement à Pac-Man 99. Le jeu est à récupérer sur le Nintendo eShop. À noter également qu’un pack Deluxe sera disponible à la vente. Il contiendra des modes de jeu supplémentaires, des thèmes bonus et des héros spéciaux.

