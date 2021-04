Facebook sort ses nouveaux filtres pour la vaccination Covid-19

Facebook vient de lancer de nouveaux filtres pour soutenir la vaccination contre la Covid-19. Les utilisateurs américains pourront afficher leur vaccination directement sur la plateforme Facebook. Ils pourront appliquer deux cadres sur leur photo de profil. Ces deux cadres indiquent « J’ai reçu mon vaccin Covid-19 » ou « Allons nous faire vacciner« .

Pourtant, Facebook a déjà soutenu la campagne de vaccination. Il a mis en place un outil permettant de trouver les centres de vaccination aux Etats-Unis.

Il propose désormais de décorer vos photos de profil sur le thème de la vaccination. Ces nouveaux filtres entourent la photo de profil de l’utilisateur. Et permet de faire savoir à tous vos amis que vous vous êtes fait vacciner.

Facebook : un outil puissant pour encourager la vaccination

Ainsi, ces cadres sont développés en collaboration étroite avec le Département de la Santé et des Services sociaux américains, et l’agence fédérale Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Cette méthode a fait ses preuves. Les utilisateurs de Facebook au Royaume-Uni ont pu bénéficier d’un cadre similaire. Élaboré en partenariat avec l’Agence de santé nationale au Royaume-Uni (NHS). Facebook se félicite « en seulement quelques semaines, un quart des utilisateurs de Facebook au Royaume-Uni avait déjà vu un ami ou un membre de leur famille utiliser ce cadre« .

En outre, « Ces nouveaux cadres vous permettront de partager votre soutien aux vaccins du Covid-19. Ils vous permettront aussi de voir que des personnes que vous respectez et qui comptent pour vous sont en train de faire la même chose. ».

L’application WhatsApp pour faciliter la vaccination

Le réseau social américain WhatsApp se voit également impliquer dans le processus de vaccination. Facebook a annoncé dans un communiqué que la ville et la province de Buenos Aires, en Argentine, avaient annoncé que « WhatsApp sera le canal officiel pour envoyer des notifications aux citoyens lorsque ce sera leur tour de recevoir le vaccin ».

En France, aucune date n’a été annoncée pour l’arrivée des cadres. Néanmoins, les utilisateurs d’Instagram ont pu voir apparaître des autocollants liés à la vaccination Covid-19 sur leurs stories.