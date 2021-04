Kia EV6 : le constructeur dévoile enfin son premier crossover électrique

Reconnu pour son implication dans la transition électrique, tant prônée sur le marché de l’automobile, Hyundai entend généralisé sa philosophie sur les modèles produits par ses filiales. Ainsi, après les SUV e-Niro et EV6, Kia dévoile son premier crossover 100% électrique, baptisé aussi EV6. Il s’agit d’une version spacieuse, plus familiale donc, mais avec des fonctionnalités et caractéristiques très impressionnantes.

Le nouveau crossover électrique EV6

Kia continue d’étoffer sa gamme de véhicules électriques. Ayant déjà à son actif un parc électrique constitué de six (06) modèles, la filiale de Hyundai dévoile un nouveau crossover électrique, le Kia EV6. Il s’agit d’un modèle beaucoup plus spacieux avec 4,68m de long, dont 2,90m occupé par les sièges, et 1,88m de large. Imposant de par sa carrure, il révèle toute la nouvelle philosophie du constructeur coréen avec un style aux alliances contraires (Opposites United) sur les lignes. En garniture intérieure, une association de cuirs végétal et véritable, tanné à l’huile de lin sert de couverture aux sièges. Le plastique recyclé est mis en avant au niveau des portières et du tableau de bord. On peut remarquer sur ce dernier la présence de deux écrans 12″ intégrés à un panneau incurvé.

BANDEAU PUBLICITE

Les performances motrices du Kia EV6

Le nouveau crossover Kia EV6 existera en deux différentes versions que sont : la « standard-range » et la « long-range », de deux ou quatre roues motrices. Elles offrent toutes 520 litres dans les coffres arrière avec un surplus variant de 20 à 52 litres sous les capots avant. Elles sont équipées respectivement des batteries de 54Kwh et 77,4Kwh, avec une capacité de recharge de 10% à 80% en 18 minutes et procurant jusqu’à 510 km d’autonomie de route. Hyundai annonce un moteur capable d’assurer une accélération de 0 à 100 km/h en à peine 3,5 secondes pour une vitesse pouvant atteindre 260 km/h. Cerise sur le gâteau, la sportive familial permet de traquer jusqu’à 1600 kg pour un niveau de batterie d’au moins 35%. Les premiers exemplaires des Kia EV6 ne devraient pas paraître avant le dernier trimestre de 2021 et les prix seraient compris entre 47 990 et 66 990 euros.

Publicité