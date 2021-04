Test – RedMagic 6 : Une petite bombe dans le milieu du smartphone gaming

Aujourd’hui de plus en plus de marques arrivent sur le segment du smartphone gaming. Avec son RedMagic 6, la filiale de Nubia choisit l’accessibilité financière pour s’imposer sur ce marché de plus en plus concurrentiel. Véritable bonne affaire ? C’est ce que nous allons voir durant ce test.

Unboxing

Le packaging est à l’image de la gamme de produits : voyant et surtout, ROUGE. Nous retrouvons le logo de RedMagic affublé du nom de la marque sur le dessus. Dès l’ouverture de la boite, nous tombons directement sur le smartphone, protégé par un film plastique complet. Finalement nous avons le câble USB-C, son chargeur mural USB-C ainsi qu’une notice. Pas d’écouteurs ni de coques fournies, c’est un peu dommage.

BANDEAU PUBLICITE









Design

Malgré un côté résolument gaming, nous retrouvons un smartphone avec des formes relativement sobres. Seule la face arrière pourra trahir son appartenance. Plus fin et difficile à déceler pour l’œil novice, c’est sur le côté que nous retrouverons deux grilles. Ces dernières permettent d’évacuer la chaleur brassée par le ventilateur. Pour rester sur les tranches, la droite accueillera également le bouton power ainsi que deux gâchettes tactiles paramétrables. De son côté, la tranche gauche dispose des boutons de volume ainsi que du bouton permettant d’activer le « Competitive Mode ».











La face arrière accueille également 3 LED’s différentes. Deux petites au milieu de la face arrière et une en bas, le logo de RedMagic. Pour les deux tranches restantes, c’est du basique. La tranche supérieure accueillera une prise jack 3.5mm ainsi qu’un micron tandis que la tranche inférieure dispose de la prise USB-C, d’un unique haut-parleur accompagné d’un second micro ainsi que le tiroir double SIM.

Publicité





Écran

RedMagic n’a pas lésiné sur l’écran puisque c’est un très bel écran AMOLED de 6.8″. Il dispose d’une protection Corning Gorilla Glass. Son ratio d’écran est de 20:9 et sa résolution est de 2400*1800 pixels. La plus grosse feature de cet écran réside dans son taux de rafraîchissement. En effet il sera possible de choisir entre un taux de 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz ou encore 165Hz ! Et ce sont, pour le moment, les seuls (avec le RedMagic 6 Pro) à offrir un taux de rafraîchissement aussi élevé. Son utilisation en plein soleil est relativement agréable, grâce à sa luminosité maximale de 630 nits.

BANDEAU PUBLICITE

Sur la partie supérieure de l’écran, nous retrouvons la caméra frontale. Cette dernière n’est pas cachée dans une encoche, et ce n’est pas plus mal pour une fois ! Malgré ça, le tout offre un joli ratio « Screen-to-body » de 91.28%. À côté de la caméra frontale, nous retrouverons également la caméra utilisée pour la reconnaissance faciale. À noter qu’un capteur d’empreinte digitale est également présent sous l’écran de ce RedMagic 6.

Surcouche

Le RedMagic 6 propose une surcouche maison : RedMagic OS 4.0. Cette dernière tourne sous Android 11. De nombreuses améliorations sont présentes (plus de 100 selon le constructeur) et nombreuses sont liées directement au gaming. Attention tout de même, j’ai pu remarquer que bon nombre de traductions ne sont pas présentes en français. Certaines mêmes sont encore.. en chinois. En espérant que des mises à jour futures corrigent ce problème. En dehors de ce souci, les améliorations au niveau du jeu sont bien faites. Avec, par exemple, un gaming center. Ce dernier offrira de nombreux raccourcis in-game avec la possibilité d’afficher les FPS, de changer à la volée le taux de rafraîchissement, etc…









Pour le reste, c’est une surcouche relativement fluide que nous retrouvons. Aucun bug à déclarer durant mon test et une fluidité sans failles. Les 12Go de RAM font très bien leur travail, accompagné par un puissant processeur : le Snapdragon 888. Ci-dessous quelques captures d’écran des spécificités liées au gaming. Vous noterez la présence du réglage des gâchettes tactile, très pratique et simple à configurer.









Appareil photo

Bien loin des gros modules de certains autres smartphones, le RedMagic 6 dispose ses 3 capteurs de manières très simple. Le premier capteur est le principal avec 64MP de résolution, grâce à un capteur Samsung S5KGW3. Le second est un capteur ultra large de 8MP et pour finir c’est un capteur Bokeh de 2MP que nous retrouvons.

Même si son usage premier n’est pas de faire de la photo, ce RedMagic 6 se débrouille plutôt correctement. Ci-dessous vous pourrez voir qu’il se débrouillent correctement, même en basse luminosité. Voici un exemple en comparaison avec le Realme X2 Pro. Et le smartphone gaming est même meilleur avec un rendu des couleurs de meilleure qualité.

Comparaison entre Realme X2 Pro (à gauche) et RedMagic 6 (à droite)

Dans des conditions de luminosité plus favorable, il se débrouille tout aussi bien. Les couleurs, les détails, tout est plus que correct pour un smartphone de cette gamme et de ce tarif. Il vous suivra sans soucis dans toutes vos aventures.

Performances et autonomie

Venons en maintenant au cœur du sujet. Est-ce que ce RedMagic 6 vous permettra de jouer à tous les jeux du moment sans aucun souci ? Après avoir testé de nombreux gros jeux du moment, il est temps de vous donner mon ressenti. Commençons par les performances brutes avec un benchmark Antutu. Et il se débrouille plus que bien avec une énorme score de 706767. Ce qui le place 3e des smartphones du moment derrière le Xiaomi Mi11 ainsi que le iQOO 7.

Publicité

Côté gaming, nous ne serez pas en reste, loin de là ! J’ai pu tester Ace Force, Real Racing 3 ou encore Bullet Force. Ces deux derniers offrent d’ailleurs une compatibilité 165 FPS. De quoi profiter à fond de ce magnifique écran. Vous vous en doutez, tous ces jeux tournent en utilisant les graphismes maximums et les FPS maximales sont tenues sans aucun souci.







Et durant vos longues sessions de jeux, le téléphone gardera une température optimale grâce à son ventilateur. Se dernier s’active tout seul en mode gaming et, malgré un peu de bruit, il fera parfaitement son travail de refroidissement. Le refroidissement est également optimisé par une feuille de cuivre recouvrant la batterie ainsi qu’une chambre à vapeur derrière la carte mère. Le tout forme le système maison ICE 6.0. Et grâce à son énorme batterie de 5050mAh vous êtes sûr de pouvoir jouer durant de longues heures. Attention tout de même, en mode 165Hz, l’autonomie sera forcément drastiquement réduite. Pour ce qui est de la recharge, le RedMagic 6 est compatible avec la recharge rapide 66W qui lui permet une charge complète en à peine plus d’une heure.

Conclusion

Il m’est difficile de ne pas vous conseiller ce RedMagic 6. Au vu de son tarif, très abordable dans sa gamme, il ne faut pas hésiter à aller se procurer ce smartphone au plus vite. Son côté gaming est bien réussi et il vous permettra de jouer à tout les jeux sans aucun problème. La photo n’est pas non plus oubliée avec des résultats très satisfaisants.

BANDEAU PUBLICITE

Si vous souhaitez vous procurer ce RedMagic 6, il vous faudra débourser 599€, directement sur le site officiel de la marque.

RedMagic 6 599 8.3 Design 8.0/10

















Appareil photo 8.0/10

















Performances 9.0/10

















Autonomie 8.0/10

















Points positifs Une puissance maitrisée

Un design gaming mais sobre

Un tarif très attractif Points négatifs Des ventilateurs bruyant Acheter sur le site officiel