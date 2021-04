Piratage Facebook : comment savoir si vos données sont en danger ?

Facebook a fait parler de lui samedi et ce n’est malheureusement pas en bien. En effet, le géant américain a subi un énorme piratage de la part de hackers. Ces derniers se sont permis de rendre visible de façon libre et gratuite plus de 533 millions de dossiers d’utilisateurs Facebook. Pour savoir si cela vous concerne, nous vous conseillons de suivre étape par étapes cet article.

Pour vous remettre dans le contexte, lors de l’année 2019, Facebook avait déjà eu à une violation de ces données personnelles. Néanmoins, ces derniers avaient réussi à corriger cette faille. De plus, 19 millions de Français ont été touchés par cette attaque qui était à des fins malveillantes également. Parmi cela, un grand nombre de ces personnes touchées sont des comptes qui ont été créés avant août 2019. De ce fait, un site spécialisé a été mis à disposition pour permettre aux utilisateurs de Facebook de savoir si leurs données personnelles ont été touchées. L’utilisation est simple. Le site prend en compte l’adresse mail qui est associée à votre compte Facebook et le vérifie pour savoir si celui-ci a été attaqué.

Pour vous permettre de vérifier si vos données ont été compromises, nous vous recensons 2 méthodes. Bien sûr, ces méthodes peuvent être appliquées par différents membres. Il peut s’agir de votre famille, de vos amis ou encore de vos voisins. La première méthode est de passer par un site nommé <<Have I been pwned?>>. Il vous suffira d’écrire votre adresse mail dans la barre de recherche. Suite à cela, le site vous indiquera si vous avez été touché par le hack.

Ensuite la deuxième méthode est également un autre site nommé Fbleaks, celui-ci est un petit peu différent du précédent. En effet, la personne qui utilisera ce site devra y mettre son numéro de téléphone pour savoir si lui aussi a été touché. Attention, il y a 2 choses à savoir avant d’utiliser ce site. Premièrement, ce site n’accepte que les numéros Français. Deuxièmement, lorsque vous indiquerez votre numéro de téléphone dans la barre de recherche, écrivez le sans le 0, mais avec le code de votre pays : +33 pour la France, +41 pour la Suisse ou encore +32 pour la Belgique. Par exemple : +33XXXXXXXXX.

Que faire si vous êtes touché ?

Si malheureusement vos données Facebook sont tombées dans les mains de hackers, c’est trop tard. Mais il ne faut pas stresser pour autant, car nous allons vous donner une astuce pour pallier cela. Il vous faut tout simplement activer la double authentification sur votre compte Facebook. Ainsi grâce à cela le pirate ne pourra pas accéder à votre compte, car vous serez directement alerté par Facebook d’une tentative de connexion de la part d’un étranger.