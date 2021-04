WhatsApp : de nouvelles options de personnalisation arrivent bientôt

En raison de sa nouvelle politique de partage des données personnelles, l’application WhatsApp a perdu un grand nombre d’utilisateurs. Afin de redorer son image, WhatsApp va lancer de nouvelles fonctionnalités permettant de personnaliser l’interface.

WhatsApp veut redorer son image

Il y a quelques semaines, WhatsApp a vu son nombre d’utilisateurs descendre en flèche à la suite de son annonce de partager certaines données personnelles avec Facebook. Depuis, l’application de messagerie a multiplié les tentatives de séduction pour renouer avec ses utilisateurs via des campagnes d’information ou de nouvelles fonctionnalités et il semblerait que cela continue. Selon WABetaInfo, WhatsApp serait en effet en train de tester une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci permettrait aux utilisateurs de personnaliser les couleurs de l’application.

Des nouvelles options de personnalisation

Il est notamment question de modifier la couleur du texte, mais aussi de certaines icônes. Rien de révolutionnaire, mais ce changement esthétique montre que Facebook – maison mère de WhatsApp – souhaite proposer plus d’options de personnalisation à ses utilisateurs. Une manière de rendre l’app plus conviviale et d’impliquer davantage les membres.

Avec cette fonctionnalité en fonctionnement, nous voyons comment certaines parties de l’interface WhatsApp changent de couleur. Par exemple, la «coche» de vérification de l’application passe du bleu au vert, tout comme l’icône de chat.

Bien entendu, il faut noter que cette nouvelle fonctionnalité est en développement. C’est-à-dire qu’aucune date de sortie n’est pour le moment prévue. Dans tous les cas, il est toujours bon de savoir que les efforts de WhatsApp pour s’améliorer dans le domaine de la personnalisation ils ne sont pas laissés seuls dans les bulles colorées du chat.

