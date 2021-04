Tinder : le mode passeport est gratuit pour le mois d’avril

Après l’avoir déjà fait en avril 2020, Tinder a décidé de reproposer gratuitement l’une de ses fonctionnalités payantes. C’est le retour du fameux « Passeport » qui vous permet de matcher avec des personnes du monde entier, gratuit pour ce mois d’avril.

Le mode passeport accessible à tous

Les interactions sociales sont fortement limitées pendant le confinement. Cependant, grâce à Internet, de nombreuses applications permettent de rester en contact. Tinder s’adapte aussi au contexte inédit du coronavirus. S’il est quasiment impossible en ce moment d’organiser des rendez-vous galants, rien ne vous empêche d’échanger avec des personnes près de chez vous ou situées à l’autre bout du monde.

Lors du premier confinement de mars 2020, l’application de rencontre Tinder avait décidé de rendre gratuite une de ses fonctionnalités phares : « Passeport ». Elle permet de sélectionner la ville de son choix puis de pouvoir matcher avec des personnes y habitant.

C’était un bon moyen pour s’évader et voyager alors que l’on était tous enfermés chez nous. D’ailleurs, on rappelle qu’en général, les membres ne peuvent matcher que dans un rayon maximal de 160 kilomètres. Cette fonctionnalité a été utilisée en 2020 par 25 % des utilisateurs Tinder. Selon l’entreprise, cette gratuité a permis de créer 1,4 milliard de matchs ! Et si vous avez le feeling, vous pouvez également réaliser un appel visio.

Evadez-vous sans sortir de chez vous

Alors que la crise sanitaire se poursuit, Tinder annonce clairement qu’il s’agit d’un moyen de rencontrer de nouvelles personnes « sans quitter votre domicile », mais aussi, et pourquoi pas préparer de futurs voyages.

Udi Milo, vice-président produit chez Tinder explique ainsi : « Nous sommes tous impatients de clore ce chapitre de notre vie, mais nous sommes toujours (pour la plupart) chez nous. Tinder Passeport nous permet de rêver à ce que pourrait être la vie lorsque nous pourrons voyager, rencontrer de nouvelles personnes et refaire des projets. »

Vous pouvez donc matcher et engager la conversation avec des personnes situées près ou loin de chez vous. De plus, la barrière de la langue freine de moins en moins. En effet, Match Group (propriétaire de Tinder) a récemment fait l’acquisition de la startup coréenne Hyperconnect. Grâce à l’API de Google traduction, Hyperconnect a mis au point des outils qui permettent de traduire instantanément les conversations.

Mais tout ceci a évidemment une fin. Ces fonctionnalités seront à nouveau limitées aux utilisateurs premium à partir du 30 avril.