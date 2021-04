Face filters et filtres TikTok : comment sont-ils exploités par les marques ?

Instagram a connu bien des évolutions depuis sa sortie en 2010. L’application est ainsi passée de fonctionnalités simples mais révolutionnaires comme le partage de photo à celles de partage de vidéos en direct, de vente en ligne et bien entendu d’utilisation de face filters.

Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement d’ailleurs sûrement déjà utilisé ces filtres en réalité augmentée, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok ou sur l’application qui est à l’origine de cette mode, Snapchat.

Mais comme on va le voir dans cet article, loin de leur côté ludique voire carrément enfantin, les face filters peuvent devenir de véritables outils marketing. Certaines apps, comme ce fut le cas de FaceApp en 2019, ont même fait scandale côté utilisation des données (d’où l’intérêt de savoir qu’est-ce qu’un VPN et d’en utiliser un.)

Et pour y voir plus clair sur l’utilisation de ces filtres dans les campagnes de marketing, prenons d’abord le temps de mieux comprendre comment ils fonctionnent.

Réalité augmentée, face filters Instagram et filtres TikTok : focus sur une tendance loin d’être éphémère

Qu’est ce que la réalité augmentée ?

La réalité augmentée, c’est une technologie qui permet d’intégrer, de façon plus ou moins réaliste, des éléments en 2D ou en 3D dans notre environnement réel.

Cela se fait souvent au moyen d’une autre technologie, par exemple votre téléphone portable. L’un des exemples qui a marqué le monde des jeux vidéo, c’est la sortie de Pokemon Go en 2016.

Il faut bien différencier la réalité augmentée de la réalité virtuelle, qui vient créer un monde complètement irréel, sans lien avec notre environnement.

Avec la réalité augmentée, l’imaginaire devient en quelque sorte une nouvelle couche de réalité. C’est le cas des filtres TikTok ou des face filters, qui transforment nos visages ou les font interagir avec des objets qui n’existent que dans nos petits écrans.

Tout dépend de l’application sur laquelle vous utilisez les filtres. La grande majorité des face filters disponibles sur Instagram sont désormais des contenus originaux produits par des utilisateurs. Dans les grands magiciens de ce domaine, on pense par exemple à la créatrice de face filters Instagram française Inès Alpha ou à l’artiste Exitsimulation. La plupart travaillent avec Sparks AR.

TikTok, dont on vous évoquait récemment les nouvelles fonctionnalités ou les malheureux déboires aux États-Unis, ne propose par contre toujours pas aux créateurs de mettre en ligne leurs propres filtres. Les filtres TikTok sont donc essentiellement développés en interne. La part de créativité laissée au créateurs de contenus vient lors de l’utilisation des filtres TikTok, plutôt que dans la production. De nombreuses autres applications de retouche photo, comme FaceApp, fonctionnent de la même façon que TikTok.

Face filters Instagram, filtres TikTok et Snapchat : une histoire de données

L’utilisation marketing des filtres

Les filtres TikTok ou Instagram font désormais partie de l’arsenal marketing des plus grandes marques. Ils leur permettent de créer une proximité avec leurs utilisateurs – et clients potentiels. En laissant les utilisateurs s’approprier leurs symboles, les marques investissent l’espace du réal et le quotidien de leur audience. Certaines marques ont par exemple proposé l’utilisation de maquillage en réalité augmenté, tandis que d’autres, comme Puma, ont invité des créateurs lors de campagnes qui ont fait mouche, avec des millions de d’utilisation et de likes à la clé.

Face filters : les controverses

Et comme c’est souvent le cas avec les GAFAM, cette tendance n’est pas sans problèmes (voici d’ailleurs un petit guide pour éviter de passer par des GAFAM). On en parlait déjà plus haut de FaceApp qui s’est fait épingler par la CNIL, l’organisme qui s’occupe de garder un œil sur l’utilisation de vos données, en 2019. Et oui, l’utilisation de filtre peut vouloir dire que l’application peut conserver votre photo dans une base de données, voire même les utiliser. À utiliser avec modération, donc !

