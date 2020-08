TikTok, bientôt la propriété partielle de Microsoft ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que le président des Etats-Unis menace d’interdire TikTok sur le sol américain en raison de soupçons d’espionnage par le gouvernement chinois.

Pour contrôler un peu plus cette application en Amérique et afin d’éviter une interdiction totale, Microsoft serait en phase de négociation pour racheter la branche américaine, canadienne, australienne et néo-zélandaise du réseau social. Plus d’informations ci-dessous.

TikTok pourrait bien rester en Amérique !

Microsoft à annoncé à travers un article sur son blog que le président des Etats-Unis, et Satya Nadella CEO de Microsoft se sont entretenu en vu du rachat de TikTok par la firme américaine.

Le premier objectif de ce rachat serait bien entendu de supprimer les rumeurs d’espionnage du gouvernement chinois. En stockant les données des utilisateurs sur des serveurs de Microsoft. Ce qui serait bien plus sécurisé selon la Maison Blanche. Mais c’est également pour une raison économique. TikTok est un réseau social en pleine expansion ces derniers temps. Et les bénéfices économiques pourraient être conséquents.

Un rachat partiel

La firme américaine souhaite racheter la branche Américaine, Canadienne, Australienne et Néo-Zélandaise. ByteDance resterait propriétaire de l’application en Asie et en Europe cependant. Peut-être que l’Union Européenne pourrait se pencher prochainement sur la question d’un rachat par une firme européenne. Affaire à suivre.

En revanche, Microsoft s’occuperait uniquement du stockage de données et pas du développement pur et dur de l’application. Difficile de concevoir que certaines fonctionnalités soient disponibles sur le TikTok d’Asie et pas sur la version américaine. Des précisions devraient arriver prochainement sur ce sujet par Microsoft.

Et vous, que pensez-vous du réseau social TikTok ? Avez-vous peur pour vos données personnelles ? Le sujet est très chaud sur les réseaux sociaux, alors n’hésitez pas à réagir dans les commentaires. Votre avis nous intéresse !

