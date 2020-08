Withings lève 53 millions d’euros pour assurer un suivi médical dans la vie quotidienne

Withings, l’une des entreprises pionnières dans les dispositifs de santé connectés, a annoncé avoir levé 53 millions d’euros. À l’aide de ce nouveau financement, l’entreprise française, ancienne branche de Nokia, espère développer encore un peu plus des solutions pour proposer un suivi médical de qualité dans la vie quotidienne des particuliers.

Renforcer sa position de leader dans le suivi médical à distance

Avec ce nouveau financement, Withings devrait pouvoir poursuivre son développement dans le domaine de la santé connectée. Depuis le lancement de leur première balance connectée en 2009, l’entreprise française n’a cessé d’améliorer ses produits. Avec pour objectif de placer la santé au cœur du quotidien des personnes, le concept a très rapidement séduit les investisseurs et les acheteurs.

Ici, avec cette collecte de fonds de 53 millions d’euros, Withings renouvelle la confiance de ses investisseurs. Avec cette rentrée d’argent la firme française va pouvoir développer de nouveaux outils d’analyses. Ces derniers permettront de proposer un suivi de santé encore un peu plus proche d’un diagnostic de niveau médical.

Devant cet objectif pour le moins ambitieux, qui est de vouloir offrir à des particuliers des expertises de santé proches de celles d’un niveau médical, Eric Carreel, co-fondateur et Président de Withings explique que son groupe ne fait que suivre les plans établis au lancement de l’entreprise, en 2009 : « Nous avançons avec la même mission depuis le début : celle de mieux accompagner la santé de chacun en impliquant le corps médical au plus près de nos vies quotidiennes, grâce à des données précises et de qualité médicale« .

Withings a pour objectif d’inventer la santé de demain

Au regard de l’actualité, la santé est plus que jamais un domaine d’avenir. Face à des hôpitaux débordés et en manque de moyens, il est nécessaire de trouver des solutions pour soulager les professionnels du médical. Ici, Withings, avec ses dispositifs de santé connectés, espère réussir atteindre cet objectif. Cela permettrait de recueillir continuellement les données de santé des patients, même à distance. Comme l’explique Eric Carrel, « la récente actualité nous montre qu’il est urgent de renforcer la capacité des professionnels à accéder à ces informations« .

« Le secteur de la santé connectée dispose d’un fort potentiel de croissance permettant aux patients d’avoir une plus grande autonomie dans la gestion de leur santé au quotidien », poursuit Charlotte Corbaz, la directrice d’investissement chez Bpifrance Large Venture.

Mais Withings ne compte pas s’arrêter là. En effet, l’entreprise française espère améliorer en profondeur le fonctionnement de nos système de santé. À l’aide de l’intelligence artificielle, le groupe d’Eric Carrel esquisse un futur qui donnera la part belle à la santé. Leur objectif étant de proposer des outils intelligents qui seront capables, à travers une collecte minutieuse de données biomédicales, de « prévoir et d’anticiper le développement de maladies » avant qu’elles ne se déclarent.

Depuis 2010, Withings est reconnu à l’international pour ses ambitions et la qualité de ses produits. Présente tous les ans au CES de Las Vegas, l’entreprise y a récolté 16 CES Innovation Awards. Aujourd’hui, le groupe français se compose d’une équipé de plus de 230 personnes réparties à Paris, Boston et Hong-Kong.