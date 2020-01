CES2020 – Withings ScanWatch : une montre contre l’apnée du sommeil !

Le CES 2020 vient à peine de débuter et les premières grosses nouveautés commencent à tomber. Du côté de chez Withings, l’annonce de leur nouvelle gamme ScanWatch à de quoi faire parler d’elle…

Withings ScanWatch : Au plus proche de la santé de l’utilisateur

Avec cette nouvelle gamme de montres, Withings fait un pas de plus dans le domaine de la prévention cardiovasculaire. La ScanWatch est capable de détecter l’apnée du sommeil, mais également la fibrillation auriculaire… Et ces cas de maladie sont loin d’être isolés, lorsque l’on sait que l’apnée du sommeil touche près d’un milliard de personnes dans le monde, dont 1,5 million en France.

En plus du suivi de la fréquence cardiaque ou du sommeil que proposaient déjà les autres montres Withings, la ScanWatch permet également l’enregistrement d’un ECG. Pour ce faire, la ScanWatch dispose de nouvelles électrodes posées sur la lunette et au dos de la montre. De plus, un capteur SPO2 vient s’ajouter afin de connaître la saturation en oxygène du sang.

Mathieu Letombe, CEO de Withings, déclare : » ScanWatch met à la disposition du plus grand nombre desinnovations révolutionnaires pour dépister l’apnée du sommeil et les arythmies cardiaques,affections répandues et pourtant sous-diagnostiquées. Portée jour et nuit, ScanWatch offre un dépistage opportun tout en permettant un partage de ses informations avec son médecin.«

Une innovation dans un design qui fait ses preuves

Si l’innovation au niveau sanitaire propose un pas de géant, le design de la montre reste lui plutôt classique. Il semblerait que Withing ait fini par trouver la formule miracle de sa montre. Avec un cadran à aiguilles très discret, surmonté de son inséparable écran analogique, la ScanWatch s’inscrit dans la lignée des anciennes montres Withings.

Une montre hybride à l’autonomie impressionnante

En continuant son fonctionnement articulé autour d’un double cadrant, le design de la ScanWatch s’impose comme le modèle hybride de Withings. Et derrière cette réussite visuelle, les caractéristiques techniques ne sont pas en reste.

D’un côté, son étanchéité à 50 mètres permet véritablement d’emmener sa montre sur tous les terrains. De l’autre, l’autonomie record d’un mois permet de profiter de son compagnon se santé sans risquer une panne de batterie.

Comme chaque montre Withings, la ScanWatch se connecte à l’application Health Mate. Une application qui a fait ses preuves tant son utilisation est intuitive.

Dans l’attente de sa validation par le CE médical, la montre sera disponible en Europe au deuxième trimestre 2020. Ici, Withings proposera deux tailles de cadran (38mm et 42mm) en deux coloris, noir ou blanc. Les prix annoncés sont de 249,95€ pour le cadran de 38mm et de 299,95€ pour le 42mm.

