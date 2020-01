Satechi est une marque d’accessoires innovante née d’une passion entre le design, la technologie et l’efficacité. En fabriquant ses produits, Satechi ouvre la voie à des produits et accessoires technologiques abordables et très élégants, un air Apple-like comme dans le setup que nous avons réalisé dans cet article.

Aujourd’hui nous vous faisons découvrir deux accessoires Satechi indispensables pour utiliser confortablement son ordinateur portable de dernière génération.

support incliné

Au bureau ou en déplacement, si vous avez pour habitude de travailler sur un ordinateur portable récent : ces deux accessoires pourraient vous être bien utiles.

Support d’ordinateur portable type chevalet

Ce support est aussi bien utilisable pour un ordinateur portable qu’une tablette de grande taille comme une Microsoft Surface ou un iPad.

Comme beaucoup de produits chez Satechi, ce support est conçu en aluminium, un matériau résistant et durable. Le tout arborant un design très élégant qui n’est pas sans nous rappeler les designs adoptés par la firme à la pomme pour ses périphériques par exemple (coloris et matériaux de fabrication).

Facilement transportable avec sa poignée intégrée, son format compact et sa finesse, le support d’ordinateur portable se glisse aisément dans un sac pour ordinateur. Un passage de câbles a également été intégré afin de faciliter la gestion de ces derniers.

On note la présence de multiples grips en caoutchouc qui stabilise le support sur une table, ainsi que l’ordinateur sur le support, sans l’abîmer.

Support

Une fois déplié sur une surface plane avec un ordinateur posé dessus, il apporte davantage de confort dans l’utilisation de l’ordinateur portable. L’inclinaison du support Satechi confère une position de travail bien plus agréable. De ce fait, les touches du clavier sont plus visibles et ce dernier tombe également plus facilement sous la main. Une inclinaison qui permet par la même occasion de soulager le cou en étant moins penché sur son appareil.

Câble USB-C vers USB-C by Satechi

L’USB-C devient la nouvelle norme qui s’étend sur tous les nouveaux appareils. Des smartphones, aux tablettes en passant par les ordinateurs portables, aucun des appareils récemment sortis n’y échappe.

Le câble USB-C de la gamme des accessoires Satechi se distingue par sa qualité en comparaison à ceux généralement fournis d’origine avec un appareil. Construit en nylon tressé, il est bien plus résistant et durable qu’un autre câble USB-C. On note aussi que les deux extrémités avec les connectiques ont été renforcées. À l’utilisation on sent d’ailleurs une petite rigidité qui nous conforte dans la qualité du câble, ce qui évite aussi l’emmêlement du câble.

Plug

Son autre particularité réside dans sa compatibilité avec la recharge rapide. Le câble USB-C de Satechi prend en charge des vitesses de chargement jusqu’à des puissances de 100W (si vous possédez un chargeur compatible) là où d’autres câbles (non originaux) n’ont pas spécialement de certification pour laisser passer autant de puissance électrique. Il peut également être utilisé pour du transfert de données avec des vitesses de transferts allant jusqu’à 480 Mb/s.

Ces spécificités rendent cet accessoire Satechi pleinement compatible avec l’iPad Pro 2018, les derniers Macbook, Air et Pro, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy S10, et bien d’autres …