Setup Satechi : Des produits Apple-like à petit prix

Forte d’une notoriété grandissante, Satechi, société spécialisée dans la fourniture de matériels et outils informatiques de qualité œuvre au quotidien pour offrir des produits alliant grande efficacité à une technologie de pointe.

Une pratique que Satechi perpétue aussi dans tous les nouveaux produits qu’elle propose à sa clientèle, à l’instar de ce setup complet comprenant une souris, ainsi que son tapis de souris et un clavier avec son sous-main que nous avons testé pour vous !

De l’aluminium pour un tapis de souris ?

Autant la matière peut surprendre, autant elle fait du tapis de souris Satechi un tapis polyvalent qui peut servir à plusieurs fins (jouer, étudier, naviguer et bien plus encore).

Ce tapis de souris Satechi en aluminium est moderne et possède un design très élégant qui procure à votre espace de travail un look particulier. Malgré qu’il soit en métal, sa surface est bien polie pour faciliter le déplacement de votre souris pour plus de précision.

Cela vous protège également d’éventuelles égratignures en manipulation. Votre souris glissera parfaitement sur cette surface, assez grande (dimensions 9,5 « x 7,5 » x 0,2 « ) et pourra servir plus longtemps. Très léger (pour un poids de 16 onces), le tapis de souris en aluminium est disponible en cinq couleurs pour vous permettre de l’harmoniser avec votre bureau ou votre souris.

L’aluminium dans lequel il est conçu est une de ses forces car il l’empêche d’absorber le liquide ce qui le rend résistant aux déversements. Il fonctionne avec toutes les souris y compris l’Apple Magic Mouse.

promo 31 Commentaires Satechi Tapis de Souris en Aluminium avec Base Anti-dérapante (Gris Sidéral) CONSTRUCTION EN ALUMINIUM : La conception robuste en aluminium permet une longue durée de vie et une longue durée de vie, tout en assurant une glisse stable.

BASE ANTIDERAPANTE : la base caoutchoutée offre une prise ferme et solide, assurant que le tapis de souris reste en place tout en protégeant votre bureau contre les rayures.

Une souris sans fil qui a tout des grandes

La souris sans fil M1 de chez Satechi se révèle être un véritable complément de votre espace de travail et changera votre manière de travailler .

Dotée d’une connexion Bluetooth 4.0 qui prend en charge les systèmes d’exploitation Mac et Windows, la souris est aussi équipée d’un port de charge de type C et se présente en un design moderne.

Sa technologie Bluetooth 4.0 vous permet de vous connecter de manière transparente à votre appareil compatible Bluetooth favori. Ainsi, il est possible de contrôler sans fil votre ordinateur de bureau ou portable, de près ou à distance. (portée maximale de 10 mètres.)

Cette souris s’accommodera parfaitement avec un gaucher ou un droitier. Effectivement, grâce à sa conception ergonomique incurvée et ses capteurs optiques vous bénéficierez d’un suivi rapide. Sans compter sur sa précision et sa facilité de navigation sur le Web non négligeable.

Disponible en plusieurs couleurs : Argent, Space Grey, Or et ou Rose.

Il est ainsi possible de choisir ce qui vous s’intégrera au mieux à votre bureau. Fournie avec une garantie d’un an, vous retrouverez son guide en téléchargement sur le site du constructeur

promo 22 Commentaires Satechi Souris Bluetooth M1 Aluminium avec Port Type-C Rechargeable – Compatible avec Mac Mini, iMac Pro/iMac, MacBook Pro/Air, 2019 iPad, 2018 iPad... BLUETOOTH 4.0 - Se connecte à votre ordinateur, ordinateur portable ou tablette compatible Bluetooth avec une configuration facile et portée sans fil jusqu'à 10 mètres

SUIVI FACILE ET PRECIS – Comprend es capteurs optiques et une résolution de 1200 DPI pour un suivi précis et un défilement rapide à partir de votre appareil connecté

La parfaite combinaison avec le clavier bluetooth

Il s’agit d’un clavier intelligent à la fois simple et pratique. Entièrement conçu en aluminium, le clavier Bluetooth sans fil est doté d’une technologie de pointe. Ce périphérique possède des touches à communicateur ciseaux améliorées. Ceux-ci permettent rapidité et précision dans la saisie de vos textes. Ses meilleurs atouts sont :

Son autonomie : sa batterie est capable de tenir 80 heures sans interruption après charge complète par port USB-C. Elle peut aussi se mettre en veille pendant près de 100 jours.

Sa multi-compatibilité : sa configuration MacOS, version 10.4, lui permet d’être compatible avec la majorité des systèmes Bluetooth. Que ce soit de sa génération (iOS et Mac) mais aussi quelques-unes avant lui.

Sa multifonctionnalité : ce clavier peut se connecter à trois périphériques Bluetooth simultanément.

Clavier alu Bluetooth 4.0 Satechi

Enfin, le clavier est livré avec une garantie d’un an et un guide d’utilisation téléchargeable sur le site constructeur.

Le sous-main Satechi, la protection idéale de votre surface de travail

Vue latérale du tapis sous-main

Alors que de nombreuses marques ne proposent de simples tapis de souris, Satechi prévoit la protection de vos surfaces de travail.

Effectivement, avec son grand tapis qui peut faire office de sous main, il reste possible d’utiliser clavier et souris. Disponible en une large variété de couleurs, ce sous-main apportera une touche d’élégance à votre espace de travail.

Sa texture souple vous procurera une douceur au toucher et sa surface parfaitement lisse facilitera le déplacement de vos accessoires. Ce tapis a la particularité d’être très spacieux (dimensions 24,4 « x 13,8 » x 0,125 « ) et facile à nettoyer. Par ailleurs, le clavier profite d’une garantie d’une année à compter de l’achat.

Setup complet Satechi ~160€ 9.5 9.5/10

















Points positifs Parfaite intégration dans un setup Apple

Prix raisonnable

Qualité et finition