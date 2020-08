Xbox Live : Fini le online payant !

Mis en place par Microsoft pour ses consoles Xbox et Xbox 360, le Xbox Live, abonnement mis en place par la firme américaine pour pouvoir jouer en ligne pourrait bien disparaître au moment de la sortie de la prochaine console de Microsoft.

Le Xbox Live payant sur la sellette

Avec l’explosion des jeux en ligne gratuit comme Fortnite ou Valorant par exemple, il est légitime de se poser la question de la pertinence d’un abonnement payant pour jouer en ligne à ses différents jeux. Déjà payés un certain prix en boutique cela pose de plus en plus de problèmes à la communauté gaming.

Pourtant, c’est bien Microsoft, les premiers à avoir mis en place un tel système qui pourrait y mettre fin. En effet, depuis quelque temps il est devenu impossible de payer un abonnement de 12 mois au service. Depuis la mise en place de cette mesure, la rumeur d’une suppression de ce service à explosée parmi la communauté.

La rumeur a été confirmée par un journaliste reconnu dans le secteur. Jeff Grubb :

Le Xbox Live Gold va disparaître et jouer en multijoueur sera gratuit, ils ne vous forceront pas à passer à l’abonnement pour jouer en ligne. Jeff Grubb

Ce journaliste serait en effet certain de son coup en affirmant que des communautés free-to-play comme celle de Fortnite par exemple attire bien plus de monde et génère des revenus colossaux.

Cette annonce pourrait faire l’effet d’une bombe dans la guerre entre Sony et Microsoft, si Sony conserve son abonnement payant pour jouer en ligne cela pourrait convaincre certains joueurs Playstation à basculer vers Xbox.

Nul doute que nous aurons la certitude de cette information dans quelques semaines, la sortie de la prochaine Xbox approche maintenant à grand pas. Affaire à suivre !

