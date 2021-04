iPhone 13 : des images dévoilent l’encoche réduite

De nouvelles images dévoilées par le leaker DuanRui sur Twitter prétendent offrir un autre aperçu de l’encoche redessinée de l’iPhone 13. Après avoir dévoilé les nouvelles couleurs de coques, le leaker propose de visualiser l’encoche de l’iPhone 13 à l’aide d’un film protecteur d’écran à côté d’un iPhone 12.

Comparaison entre l’encoche de l’iPhone 13 et celle de l’iPhone 12

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons qu’Apple prévoit de réduire la taille de l’encoche des iPhone 13, ses futurs smartphones haut de gamme de 2021. La réduction de la largeur est permise par l’intégration de l’écouteur dans la bordure supérieure, au-dessus de la caméra TrueDepth et des composants Face ID.

Grâce à ces images, nous pouvons voir à quel point l’encoche de l’iPhone 13 sera plus petite. En effet, nous nous attendons à une réduction d’un peu moins de 30 %. La réduction de la largeur est permise par l’intégration du haut-parleur dans la bordure supérieure, au-dessus de la caméra TrueDepth et des composants Face ID, comme l’avaient rapporté Mac Okatara.

En revanche, celle-ci devrait être légèrement plus haute que le modèle actuel.

Est-ce que Face ID dans l’iPhone 13 sera plus performant ? Il pourrait en effet plus rapide ou proposer un angle plus important, etc. Quelques rumeurs indiquent aussi qu’Apple va proposer cette année Touch ID sous l’écran, en plus de la reconnaissance faciale. Ce type d’authentification serait bienvenu en cette période de pandémie et de port de masques.

Au-delà de l’encoche plus petite, l’iPhone 13 devrait reprendre le design général de l’iPhone 12. Aussi, Apple compte proposer quatre modèles : un de 5,4 pouces, deux de 6,1 pouces et un de 6,7 pouces. Le modèle de 5,4 pouces devrait être abandonné à partir de 2022. L’encoche, quant à elle, devrait disparaitre l’année suivante, avec l’iPhone 15.