Apple pourrait lancer Podcasts+ lors de l’event Spring Loaded

Depuis un petit moment, des rumeurs tournent autour d’un potentiel abonnement payant au service Podcasts d’Apple. D’après les dernières rumeurs, il serait possible qu’Apple lance ce nouveau service, nommé Podcasts+, lors de l’événement Spring Loaded du 20 avril.

Apple Podcasts+, pour concurrencer Spotify

L’événement Spring Loaded d’Apple approche à grands pas, et de plus en plus de fuites sur la présentation apparaissent. En plus d’un nouvel iPad Pro et d’un nouvel iMac pour 2021, Apple pourrait dévoiler un service de podcast premium.

D’après Peter Kafka, journaliste pour le groupe Vox, Apple Podcasts Plus pourrait rejoindre Apple Music et Apple TV Plus en tant que service d’abonnement payant de la marque californienne. Il est impossible de dire ce qui pourrait être inclus, mais nous nous attendons à voir des versions exclusives et sans publicité d’émissions de divers créateurs dans le but de mieux rivaliser avec Spotify.

Un abonnement payant pour du contenu exclusif

Déjà en réflexion chez Spotify, l’objectif serait de proposer du contenu exclusif aux abonnés, mais aussi ramener de nouveaux créateurs de contenu sur leur plateforme. Des abonnements allant de 3 à 8 dollars pourraient ainsi voir le jour afin de pouvoir attiser la convoitise des férus de ce format audio en vogue.

The Information annonçait l’arrivée d’une nouvelle offre, nommée Podcasts+, afin de rester dans la lignée de ses autres services payants. L’idée semble plausible, Apple étant l’un des plus gros acteurs dans ce domaine depuis la naissance des podcasts. Depuis toujours, ils sont accessibles gratuitement.

Cependant, cela pourrait bientôt changer. En effet, depuis la version de l’application sous iOS 14.5, on ne s’abonne plus aux podcasts, on les suit. Cela laisse penser que désormais, « s’abonner » aux podcasts aura une nouvelle signification. Il faudra sûrement bénéficier de ce nouvel abonnement payant… Comme pour Apple News+ et Apple Fitness+, ce nouveau service pourrait être réservé au monde anglophone dans un premier temps. Dans un second temps, il serait déployé à plus large échelle. Il sera aussi vraisemblablement intégré à l’offre tout-en-un Apple One.

