Le Podcast, un format audio qui plait au grand public

Les podcasts sont en croissance quasi continue, et font donc parler d’eux. Et cela s’est vu notamment avec l’année 2020 et son fidèle ami le fameux “Covid-19”. Suite à cela s’en est suivi une fluctuation de ces derniers produits par les créateurs et cela n’est pas près de s’arrêter…

Comme dit précédemment, cela ne s’est pas produit comme par magie, il a fallu du temps au format audio pour prendre de l’ampleur. Même si la Covid-19 apporte de nombreux points négatifs, elle apporte tout de même des points positifs. C’est le cas pour les podcasts qui ont explosé suite à ces évènements. En effet, selon Chartable, 319 000 podcasts ont été publiés en 2019 contre 855 000 en 2020. Une progression hallucinante en aussi peu de temps !

Une diversité infinie de podcasts

Beaucoup plus divertissant que de simples livres, et surtout d’une diversité quasi infinie. Les podcasts peuvent être écoutés quand vous voulez et aussi le plus important, où vous voulez. Que ce soit aux toilettes, au volant ou dans les transports en commun. C’est un peu la nouvelle radio des jeunes. À vrai dire c’est un peu comme les livres audio Kindle qui sont tout aussi intéressants. Et c’est surtout ce type de format audio est devenu la norme.

Et pour clarifier encore plus cela, Chartable a concocté un podium des genres les plus populaires écouté par les auditeurs. Dans un premier temps, c’est les émissions éducatives qui l’emporte haut la main, suivi des émissions culturelles et parlant de société ou encore celle parlant de toute forme d’art. De quoi trouver ce qu’il vous faut.

Un manque de rentabilité

Malgré la forte croissance du format audio, le manque de publicité et d’investissement se fait ressentir. Et même au niveau de la rentabilité de ces derniers. La plupart des gens vivant du métier de podcasteur le sont car ils subsistent grâce aux dons faits par les auditeurs. C’est donc un métier qui reste malheureusement instable pour le moment…