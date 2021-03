iPhone 13 : les smartphones auront droit à beaucoup plus de stockage

Rumeurs après rumeurs, nous pouvons entrevoir ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération d’iPhone, voir les suivantes. Aujourd’hui, nous en apprenons un peu plus sur la capacité de stockage des iPhone 13 d’Apple prévue pour cette fin d’année. En effet, le cabinet d’analyse Wedbush pencherait sur un stockage maximum de 1 To, une première pour la marque à la pomme.

Cela fait maintenant quelque temps que des constructeurs de smartphones Android proposent du stockage interne de 1 To, en plus de proposer des extensions via carte microSD externe. Depuis le lancement de son premier iPhone, Apple est resté sur la même stratégie : ne pas permettre aux utilisateurs d’étendre la mémoire de stockage. Il est donc important pour les amateurs de la marque à la pomme de bien réfléchir avant d’acheter un modèle étant donné que la mémoire interne ne pourra pas être augmentée. Plus de stockage interne serait tout de même prévu pour les iPhone 13 arrivant cette année.

Apple compte proposer 1 To de stockage interne sur ses iPhone 13

La firme de Cupertino est assez timide depuis quelques années concernant le stockage de ses smartphones. Apple se plaçant tout de même dans le secteur haut de gamme, l’entreprise propose toujours comme stockage minimum 64 Go pendant que Samsung par exemple commence dans les 128 Go pour sa gamme S21. Le stockage maximum quant à lui est de 512 Go chez Apple contre 1 To pour Samsung. D’après les dires des analystes de Wedbush, le média 9to5Mac a rapporté que les iPhone 13 auraient droit à 1 To de stockage.

Une nouvelle somme toute intéressante pour les personnes stockant beaucoup de données sur leurs smartphones. Cet avantage pourrait surtout se faire ressentir chez les personnes filmant souvent en 4K ou prenant beaucoup de photo. De plus, la 8K pourrait être au programme sur les iPhone 13, ce qui nécessiterait bien 1 To de stockage interne pour stocker librement cette résolution vidéo.

Récemment, nous découvrions le design, le retour du Touch ID, le départ de l’encoche, mais aussi une fonctionnalité très pratique sur les prochains iPhone d’Apple.