iPhone 13 : Apple va supprimer l’encoche de ses smartphones

Le lancement de la gamme 2021 des smartphones d’Apple, baptisée iPhone 13, serait bien prévu pour cette année. En témoignent les nombreuses nouvelles informations qui se succèdent chaque jour qui passe et qui nous rapproche du mois-J. Parmi les dernières informations glanées figure celle sur l’encoche si particulière au design des iPhone depuis plusieurs années. Apple compterait abandonner l’encoche sur ces futurs modèles d’iPhone 13.

L’encoche va disparaitre des prochains iPhone 13

Adoptée et présente dans tous les modèles d’iPhone depuis plus de trois générations (03années) successives, l’encoche pourrait être supprimée des futurs iPhone 13. En effet, et c’est du moins l’information majeure qui ressort d’un récent rapport, Apple s’attèlerait très activement sur des modèles d’iPhone sans encoche. Et cela serait bien possible cette année. Cette suppression de l’encoche entrainerait de nombreuses modifications au niveau de la présentation de l’iPhone 13. On pourrait ainsi voir les capteurs frontaux changés de position avec, par exemple, un agrandissement de la bordure supérieure du téléphone pour y loger l’objectif. La marque à la pomme pourrait aussi opter pour des capteurs placés sous l’écran. Une dernière option qui entraverait l’implémentation de certaines fonctionnalités comme la Face ID dans l’iPhone 13.

Des contraintes technologiques donc des révisions de plan

Apple n’est pas le premier constructeur à user d’encoche dans ses smartphones. Mais la marque à la pomme peut se targuer de détenir certaines technologies qui lui sont propres telles que l’accès par identification faciale, Face ID. Au cas où la suppression de l’encoche s’avèrerait, la Firme de Cupertino devrait faire un choix entre : élargir l’écran des iPhone 13 pour permettre aux capteurs photos de trouver une place, ou placer les capteurs photos sous l’écran et se passer de la Face ID. La première option est inenvisageable. Et la seconde marquerait un recul d’Apple en termes d’avancée technologique. L’idéal étant de toujours combiner la Touch ID et la Face ID dans le même appareil, l’entreprise de Tim Cook ne devrait finalement que réduire la taille de l’encoche des iPhone 13.

