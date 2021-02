Les Chromebook se vendent beaucoup mieux que les Macbook

Des enquêtes menées par des cabinets spécialisés en études du marché des ordinateurs, auraient révélées une bonne santé des Chromebook. Les PC fonctionnant avec ChromeOS se seraient vendus nettement mieux que ceux utilisant le MacOS durant l’année 2020. Cette préférence des consommateurs pour les Chromebook serait liée aux nombreux changements comportementaux imposés par la pandémie du COVID-19, dont notamment l’adoption généralisée du télétravail.

Les Chromebook de Google plus vendus que les Macbook d’Apple en 2020

Nul n’ignore la concurrence légendaire que se livrent Google et Apple sur le marché des ordinateurs portables. La bataille de l’année dernière aurait tournée à l’avantage de la Firme de Mountain View. En effet, selon les conclusions d’une étude du cabinet d’analyses IDC, les ventes des Chromebook auraient connu une croissance de 11,5% à 14,4% entre le deuxième et le quatrième trimestre de l’année 2020. Par contre, la croissance de celles de la Firme de Cupertino aurait eu un pic de 8,5% au troisième trimestre pour chuter à 7,7% dans la même année. Sur cette période, 1 PC vendu, sur 10 fonctionnerait avec ChromeOS contre moins de 8 sur 100 pour les ordinateurs exploitant le MacOS. Le système d’exploitation de Google devient, ainsi, le deuxième le plus populaire au monde.

Google et Apple toujours loin derrière Microsoft

En 10 ans (entre 2010 et 2020), il s’agirait seulement de la deuxième année que les ventes de Chromebook se porteraient mieux que celles de Mac. Mais, ces belles performances des PC Google au détriment de ceux d’Apple et Microsoft, restent faibles au vu du gouffre qui les sépare des ordinateurs Windows. En effet, sur le marché des PC, il y a Windows et les autres. Microsoft resterait le leader incontesté des ventes de PC en 2020 avec plus de 80%, en moyenne, de parts de marché. Le géant mondial de l’informatique et de la micro-informatique devrait, tout de même, prendre la menace ChromeOS au sérieux pour ne pas voir ses parts de marché continuer à s’effriter.

