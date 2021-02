La batterie des MacBook Pro est remplacée gratuitement

Publicité

Apple annonce une vaste opération de remplacement gratuit des batteries défaillantes de MacBook. Cette décision fait suite aux plaintes incessantes de nombreux utilisateurs des Macs de l’entreprise sur les difficultés éprouvées à les charger de même que la faiblesse de leur autonomie. Ayant estimé que ces MacBook sont en nombre très restreint, Apple a pris la décision de substituer le composant défectueux gratuitement.

Des batteries remplacées sans frais par Apple

Les Modèles de MacBook 2016/2017 présenteraient des défaillances au niveau des batteries. Ces dernières ne chargeraient pas au-delà de 1%. Ces problèmes toucheraient 1 MacBook sur 100 vendus dans la période. Compte tenu de ce nombre « très limité », Apple a décidé remplacer les pièces défectueuses, en l’occurrence les batteries. Cette opération se fera sans qu’aucun utilisateur n’ait à payer un centime d’euro. Pour savoir si l’on est concerné par cette campagne, il suffit de vérifier l’état de la batterie de son MacBook. Il faut donc se rendre dans le panneau Batterie des préférences système, ensuite choisir l’onglet Batterie et enfin état de santé de la batterie. Si votre batterie indique un état normal alors cette opération ne vous concerne pas. Mais, au cas où le Mac vous recommande une réparation de la batterie, Apple prend en charge le remplacement de cette sur vos portables.

Une défaillance récurrente de la batterie des MacBook

Apple justifie cette nouvelle opération de remplacement gratuit des batteries défectueuses des MacBook 2016 et 2017 par un bug qu’aurait créé le correctif macOS 11.2.1. Mais, quand on sait que cette procédure de prise en charge n’est pas la première dans l’histoire d’Apple, on peut se poser des questions sur la crédibilité de cette explication. En effet, deux programmes identiques avaient été menées dans un passé récent par Apple. La plus proche s’est déroulée en 2018 où la Firme avait rappelé certaines batteries présentant des signes de gonflement. La plus lointaine s’est effectuée en 2015, quand de nombreuses batteries, potentielles sources d’incendie, avaient été remplacées. Toutes ces opérations s’étaient faites gratuitement.

Publicité