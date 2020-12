Comment vérifier l’état de son MacBook d’occasion ?

Publicité

Les MacBooks sont des appareils intégrant des technologies très avancées. Ce qui les rend souvent très chers et les met au-dessus du pouvoir d’achat des personnes à revenus moyens. Pourtant, ces dernières ont bien envie de découvrir les fonctionnalités de cette génération d’ordinateurs d’Apple. Elles se tournent alors vers le marché d’occasion pour se les procurer. Une option qui n’est pas sans risques. En effet, acheter un MacBook d’occasion nécessite de la vigilance pour éviter toute déception sur la qualité du matériel acheté une fois ramené à la maison. Des éléments de vérification de l’état d’un MacBook d’occasion existent.

Découvrez les plus importants d’entre eux en lisant cet article.

L’âge du MacBook d’occasion

On a tendance à évaluer l’âge du Mac d’occasion à partir de sa date initiale d’achat. Ce qui n’est pas toujours conforme. Les MacBooks d’Apple ont une période de sortie semestrielle, en général. Ce qui veut dire qu’un Mac peut vieillir de deux générations au bout d’un an d’utilisation seulement. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour vérifier l’âge réel du MacBook que vous voulez acquérir en occasion. La première consiste à allumer l’ordinateur et à cliquer sur le symbole de la marque dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Ensuite, retrouvez le numéro de série du Mac dans l’onglet « À propos du Mac ». La deuxième option, plus simple, est de lire le numéro de série, généralement inscrit sur le dos du Mac. Il vous suffira ensuite d’entrer ce numéro de série sur la page officielle d’Apple. Vous aurez la date exacte de fabrication du Mac et vous pourrez en déduire son âge. Vous saurez également si l’appareil a toujours une garantie en cours ou pas.

Publicité

Le reçu ou le papier d’achat initial du Mac

Apple délivre toujours des factures pour l’achat d’un Mac. Même si l’achat est effectué en ligne, la marque à la pomme veille à adresser une copie numérique du papier de son achat dans un bref délai. L’absence de cette pièce sur un Mac d’occasion doit attirer votre attention, car la machine peut être d’origine très douteuse. Éloignez-vous-en pour ne pas vous créer des problèmes.

L’autonomie de la batterie du Mac

La batterie est l’élément qui a la plus courte durée de vie dans un Mac. C’est donc elle qui doit faire l’objet de la première vérification. Cette dernière peut s’effectuer en contrôlant son nombre de cycles de charge dans les informations du système. Notons qu’une batterie de Mac présente des cycles de charge entre 300 et 1000. Plus ce nombre est élevé, moins l’autonomie de la batterie est bonne. Si ce nombre est légèrement au-dessus de 500, vous pouvez toujours chercher à remplacer la batterie si la garantie du Mac a toujours cours. Mais si cela avoisine les 1000, vous devrez renoncer à ce MacBook d’occasion.

La fonctionnalité de toutes les touches du Mac d’occasion

Les touches du clavier ou de l’écran tactile du Mac sont conçues pour durer très longtemps. Elles représentent donc les éléments qui doivent fonctionner le plus dans un Mac d’occasion. Néanmoins, le précédent utilisateur peut avoir été très négligeant dans l’entretien de l’appareil. Il faut donc procéder au contrôle des touches. Cela porte sur la totalité des touches et consiste à vérifier la célérité avec laquelle les lettres et symboles numériques ou alphanumériques apparaissent dans le champ de saisie.

Le test matériel intégré par Apple

Apple doté tous ces MacBooks d’une application de Test Matériel Avancé « TMA » (plus connu sous le vocable « AHT » en anglais). Ce test donne une idée plus précise sur l’état de toutes les pièces importantes de l’appareil au moment de l’achat. Il est très efficace, car il présente la machine dans son état réel qui peut être au-dessus ou en dessous de celui exposé par le vendeur. Il vous suffit juste d’allumer l’ordinateur et de maintenir enfoncer la touche « D » avant que l’apparition de l’écran de démarrage. En un quart d’heure, au maximum, vous obtiendrez toutes les informations sur l’état d’usure des composants tels que : le lecteur, le disque dur et la batterie.

Une fois acheté, n’oubliez pas protéger votre mac avec un antivirus, alors lisez notre dossier sur les antivirus pour Mac !