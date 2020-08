Quels sont les risques d’un Mac sans antivirus ?

L’ordinateur Mac d’Apple intègre des technologies très avancées. Mais un Mac sans antivirus est un risque à prendre. Tout en travaillant en harmonie, pour lui permettre d’exécuter les logiciels avec le maximum de sécurité, et en protégeant vos données personnelles. Mais, cette sécurité préventive d’Apple ne met pas le Mac à l’abri de risques et menaces pouvant perturber son fonctionnement. Pour cette raison, nécessaire d’y installer un antivirus afin d’augmenter le niveau de sécurité surtout sur le Web.

Voici un condensé des risques qu’encoure votre Mac lorsqu’il est utilisé sans antivirus !

Les risques en utilisation hors ligne du Mac

Un antivirus sur un Mac est un par feu qui vous avertis des intrusions qu’il y a dans votre système. Certes, la marque à la pomme a conçu son dernier modèle d’ordinateur avec des fonctionnalités, telles que le déverrouillage à empreinte digitale, qui le rendent beaucoup plus sécuriser que les PC ordinaires. Mais le Mac n’est pas inviolable, quand on considère le monde dynamique de la technologie. L’utilisation hors ligne reste le moment où votre Mac est le plus à l’abri des logiciels non agréés par Apple et qui peuvent causer des dommages à son système. Il peut tout de même paraître plus lent que d’habitude lorsque des mises à jour disponibles du système n’ont été faites lorsque vous étiez en ligne. Certains logiciels peuvent donc mettre du temps à s’ouvrir. Que cela ne vous affole pas, si vous êtes sûr d’avoir un antivirus, à jour, installé sur votre Mac. Attendez simplement de vous remettre en ligne, lancer les mises à jour disponibles et votre le Mac retrouvera toute vitesse que vous lui connaissez.

Les risques en utilisation en ligne du Mac sans Antivirus

S’il y a un moment où le Mac est plus exposé aux risques d’attaques de logiciels malveillants. C’est bien lorsque vous l’utilisez en ligne sur des sites Web. En effet, vous visitez des sites Internet pour vos recherches ou vos échanges avec vos correspondants sur les réseaux sociaux; il y a un grand nombre des données qui arrivent et partent de votre Mac. Toutes ces données transportent des applications qui peuvent servir ou desservir votre ordinateur. Votre Mac peut subir de velléités tendant à récupérer certaines de vos informations personnelles pour être utilisées, à des fins inavouées, par des hackers. Cela pourrait servir à pirater un de vos comptes sur les réseaux sociaux. Ainsi ces personnes se substitueraient à votre identité pour les diffuser des messages et/ou images à vos dépens.

La présence d’un antivirus, à jour, sur le Mac vous signale la nature de chacune de ces applications. Vous avez donc la latitude d’autoriser ou de rejeter leur exécution sur le Mac. Vous êtes guidé dans cette décision par Apple qui vous informe si l’entreprise reconnaît ou pas le logiciel. À ce sujet, Apple conseille souvent aux utilisateurs Mac, de choisir la mise à jour manuelle et non celle automatique. Cela vous donne l’avantage pour rendre cette vérification plus efficace et renforcer la sécurité à l’accès au système de votre Mac.

La meilleure protection d’un Mac repose sur la mise à jour régulière de son antivirus. Nous vous recommandons d’ailleurs, cet antivirus à moins de 30€ par ans ! Si cela est fait périodiquement, vous pouvez être certain que votre Mac ne connaîtra pas de dysfonctionnements majeurs provenant d’attaques de logiciels malveillants. Malgré cela, certaines applications pourraient tourner avant de se lancer parfois. Gardez l’esprit tranquille tant que la mise à jour de l’antivirus est faite.