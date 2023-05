Nettoyez votre Mac de fond en comble avec Intego Mac Washing Machine X9

Le printemps est la saison idéale pour faire un grand ménage, pas seulement dans votre maison, mais également dans votre ordinateur. Avec le temps, votre Mac accumule des fichiers inutiles, des doublons, des applications obsolètes, des caches, des cookies, des virus et des malwares. Tout cela peut ralentir votre système, le faire planter, ou même compromettre votre confidentialité et votre sécurité. C’est pourquoi il est judicieux d’utiliser un logiciel professionnel de nettoyage et d’optimisation, tel que Mac Washing Machine X9, développé par Intego, une entreprise renommée dans le domaine de la sécurité informatique.

Pour vous débarrasser des fichiers indésirables et des doublons ou pour organiser votre Mac automatiquement, voici Mac Washing Machine X9, une véritable référence en la matière. Le logiciel sera proposé en promotion à 19,99 € au lieu de 49,99 € pendant quelques jours seulement, une affaire à ne pas manquer.

Supprimez les fichiers indésirables !

Mac Washing Machine X9 offre une panoplie de fonctionnalités avancées pour nettoyer, défragmenter, réparer, protéger et sauvegarder votre Mac. Il analyse votre disque dur pour détecter les fichiers encombrants, les doublons et les fichiers poubelle, puis les supprime en toute sécurité. Il nettoie également les caches, les cookies, les historiques et les journaux des navigateurs, des messageries et des applications, pour libérer de l’espace et améliorer les performances.

Votre Mac contient de nombreux fichiers superflus tels que des caches inutilisés ou des fichiers de langues qui ne vous servent pas. Il est donc judicieux de faire régulièrement le ménage.

À ce titre, Mac Washing Machine X9 vous aide à nettoyer votre Mac en traquant ces fichiers et en les supprimant à votre place, afin que votre ordinateur puisse fonctionner plus rapidement et plus efficacement.

Trop de doublons ?

Mac Washing Machine X9 vous permet également d’éliminer les fichiers redondants sur votre Mac. Car oui, vous avez probablement de nombreux fichiers en double sur votre ordinateur : il ne s’agit pas de sauvegardes, mais de simples doublons dont vous ne soupçonnez même pas l’existence (et dont vous n’avez certainement pas besoin).

Le logiciel d’Intego détecte les fichiers superflus et les supprime facilement. Il nettoie votre Mac et libère de l’espace disque pour les fichiers essentiels.

Un peu de rangement pour y voir plus clair…

Il est courant de voir son bureau mac devenir un véritable chaos au fil du temps. Fichiers, dossiers, documents, images et autres éléments s’accumulent sans que l’on s’en rende compte. Heureusement, il existe des solutions pour remédier à ce problème. L’une d’entre elles est Mac Washing Machine X9. Il permet aux utilisateurs Mac de ranger automatiquement leur bureau en créant des dossiers pertinents pour chaque type de fichier. Il s’agit d’un outil pratique et efficace pour éviter d’avoir à chercher à chaque fois où se trouve tel ou tel document. En quelques clics, Mac Washing Machine X9 organise tout votre bureau et vous permet d’accéder rapidement à ce dont vous avez besoin.

De surcroît, Mac Washing Machine X9 ne se limite pas à organiser votre bureau. Il assainit aussi votre Mac en éliminant les fichiers superflus, les doublons, les caches, les journaux, les widgets, les plugins, les langues additionnelles et bien d’autres éléments. Il optimise votre système pour augmenter sa rapidité et son efficacité. Mac Washing Machine X9 permet également de préserver votre confidentialité en effaçant définitivement les fichiers sensibles et en nettoyant l’historique de navigation.

Vous pouvez aussi gérer les programmes de démarrage et les extensions pour optimiser les performances de votre Mac. En résumé, si vous en avez assez de voir votre bureau Mac en désordre et souhaitez économiser du temps en classant automatiquement vos fichiers, Mac Washing Machine X9 est la solution parfaite pour vous. Grâce à ce logiciel, nettoyez, organisez et optimisez votre Mac en toute simplicité.

Il peut également vous indiquer quelles sont les applications que vous utilisez le plus ou le moins souvent afin que vous puissiez les placer sur votre Dock (ou les retirer de ce dernier).

Mac Washing Machine est 2x moins cher que CleanMyMac, profitez-en aujourd’hui !

Pendant quelques jours seulement, Mac Washing Machine X9 se retrouve au prix promotionnel de 19,99 € au lieu de 49,99 €, en licence perpétuelle et donc, sans aucun abonnement !

Le logiciel est compatible de Mac OS X 10.12 à macOS Ventura et Macs M2, garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Alors allez-y les yeux fermés !

Et pour une protection plus complète d’Intego, vous pouvez obtenir Intego Mac Premium Bundle qui inclut Washing Machine, mais aussi un antivirus robuste (VirusBarrier), firewall, VPN, sauvegarde et contrôle parental à seulement 39,99 €

Mac Washing Machine est à 19,99 €, j’en profite !