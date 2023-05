AVAKA R1 – 1 100€ de réduction pour explorer la ville avec ce vélo électrique ultime !

Découvrez l’incroyable AVAKA R1 Electric City Bike, un vélo électrique de ville qui vous offrira une expérience de conduite exceptionnelle. Aujourd’hui, nous vous présentons ce bon plan à ne pas manquer pour vous déplacer facilement en ville, en alliant performance et style.

Les atouts de l’AVAKA R1

L’AVAKA R1 possède un moteur de 250 W et une puissante batterie lithium 36V 9Ah. Il offre une autonomie de 60 km en mode cyclomoteur et peut gravir des pentes jusqu’à 25°. Cette combinaison de puissance et d’autonomie vous permettra de profiter pleinement de vos trajets quotidiens sans avoir à craindre de panne de batterie.

Le moteur brushless de 250 W offre une excellente efficacité énergétique, tandis que la batterie 36V 9Ah est totalement intégrée dans le cadre du vélo, rendant l’ensemble à la fois léger et beau. Les pneus 700C*32C sont confortables et stables sur toutes les routes, et assurent un excellent grip et une bonne absorption des vibrations.

Freins et suspensions pour plus de sécurité

L’AVAKA R1 est équipé de freins à disque mécaniques de la célèbre marque taiwanaise ZOOM, offrant une excellente dissipation de la chaleur et un freinage efficace et en douceur, même en cas d’urgence. La suspension avant permet de réduire les perturbations et de s’adapter à diverses conditions de route pour un confort optimal.

Un vélo électrique haut de gamme

En plus de toutes ces caractéristiques impressionnantes, l’AVAKA R1 est équipé d’un système de vitesse Shimano à 7 rapports, permettant d’améliorer considérablement le plaisir de conduite. Son écran LCD vous donnera un aperçu en temps réel de votre vitesse, puissance, distance, position de vitesse et temps de conduite. De plus, le vélo est muni d’une béquille double pour un stationnement facile et stable.

Pour en savoir plus sur l’AVAKA R1, n’hésitez pas à regarder cette vidéo de présentation :

Ne manquez pas cette opportunité de vous offrir l’AVAKA R1, un vélo électrique alliant performance, confort et esthétique. Pour seulement 699€ chez Gogobest à la place de 1 799€ ! Obtenez, en plus 5% de réduction avec le code F7WQ68 ! Soit 664€ pour ce superbe vélo électrique ! Foncez et partagez ce bon plan avec vos amis pour profiter d’une expérience de conduite exceptionnelle en ville !

Il y a aussi plusieurs autres offres alléchantes à ne pas manquer sur Gogobest cette semaine. Vous pouvez bénéficier de réductions sur de nombreux vélos. Alors ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires et de trouver les produits dont vous avez besoin à des prix avantageux.