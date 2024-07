Le Honor 200 Pro à moins de 800 euros ? Une offre à ne pas manquer ! 

Avis à tous les amoureux de la photographie ! Voici une offre à ne pas rater pour le Honor 200 Pro, le flagship de la série H200. Vous désirez un smartphone doté d’un mode de photographie portrait professionnelle ? Ne cherchez plus loin : Le Honor 200 Pro est le smartphone qu’il vous faut. Mais si vous ne vous pressez pas pour l’acheter, vous pourriez rater l’offre de lancement inédit sur ce smartphone. On vous dit tout !

Présentation du Honor 200 Pro

Le Honor 200 Pro est doté d’un écran courbé de 6,78’’ avec un pic de luminosité à 4 000 nits. Cela permet au smartphone de fournir une expérience de visionnage confortable dans toutes les situations, que l’utilisateur regarde ses contenus vidéos en plein soleil, à la plage, par exemple ou s’il utilise son téléphone dans des environnements peu éclairés.

Côté batterie, le Honor 200 Pro embarque une capacité de 5 200 mAh, en silicone carbone et compatible avec la charge filaire rapide à 100 W ou le rechargement sans fil à 66 W. Pour les plus pressés, le Honor 200 Pro est le smartphone le plus pratique avec une recharge de 50% en 15 minutes et une recharge complète en 37 minutes via le mode filaire, et une recharge de 64% en 30 minutes en cas de chargement sans fil.

Au niveau du stockage, ce smartphone affiche un stockage de 512 Go. Avec ses 12 Go de RAM, son processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 et ses performances fluides et boostées par la puce Honor C1, le Honor 200 Pro signe et confirme son statut de smartphone premium. Vous pouvez profiter de toutes ces fonctionnalités maintenant pour 799.90 euros seulement !

Et l’IA dans tout ça ?

À l’ère où l’intelligence artificielle intègre quasiment tous les produits high tech, le Honor 200 Pro ne fait pas exception. Ce smartphone est alimenté par le système d’exploitation MagicOS 8.0, faisant ainsi profiter à l’utilisateur d’une expérience plus intelligente.

Le Magic Portal permet à l’utilisateur de faire de nombreuses actions en un simple glissement de doigt (navigation, partage, recherche, etc). La fonctionnalité Magic Capsule permet également à l’utilisateur de profiter d’une vision d’ensemble des fonctionnalités de son smartphone en une seule interface.

Le mode Harcourt : le fer de lance de la série H200 !

Le Honor 200 Pro est le smartphone proposant l’expérience de portrait ultime, grâce à ses trois capteurs arrière et à son capteur selfie, tous boostés par l’intelligence artificielle. D’ailleurs, cette intelligence artificielle dispose d’un mode portrait « Harcourt » exclusif à ce modèle. Ce nouveau mode portrait « Harcourt » est le fruit d’un partenariat exclusif entre la marque Honor et le studio Harcourt.

Pour rappel, Honor a été créée en 2013 et, depuis 2021, cette marque n’est plus rattachée à Huawei mais est une marque indépendante. Cet acteur de la tech propose des gammes de produits variés (smartphones, PC, tablettes, smartwatches, écouteurs wireless), allant du premium au plus abordable.

Le studio Harcourt, de son côté, est un expert du portrait depuis près de 90 ans. D’ailleurs, cette entreprise est notamment célèbre pour ses portraits en noir et blanc de vedettes de cinéma et de personnalités.

Vous l’aurez compris, le Honor 200 Pro est un smartphone d’exception idéale pour les photophiles. Avec son prix de lancement de 799.90 euros, l’engouement autour de ce flagship est compréhensible, d’autant plus que l’offre de lancement inclut un coupon de 150 euros avec le code APR15, une offre de reprise de l’ancien smartphone jusqu’à 80 euros et un casque Marshall Major IV offert. En d’autres termes, une occasion en or pour tous les technophiles !