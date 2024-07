Honor 200 Pro : Quel est ce mode portrait Harcourt qu’il est le seul smartphone au monde à proposer ?

Si vous êtes fan de la photographie portrait professionnelle, vous connaissez probablement le studio portraitiste Harcourt à Paris. Ce portraitiste d’exception, fort de ses 90 ans d’expertise, est célèbre pour ses portraits en noir et blanc et en couleur. Si bien que la majorité des célébrités françaises ont eu recours à ses services. Les portraits de qualité studio sont généralement onéreux et réservés aux élites. Mais le studio Harcourt et Honor ont collaboré pour apporter le mode Harcourt exclusif au Honor 200 Pro. Ce smartphone haut de gamme est actuellement vendu au prix très compétitif de 799.90 euros.

Honor 200 Pro : Plus qu’un smartphone, un photophone boosté à l’intelligence artificielle

De nos jours, la photographie est devenue une activité courante. Outre le fait de créer des souvenirs, prendre des photos est nécessaire pour alimenter ses comptes de réseaux sociaux, son blog personnel, son site web, etc. Plus la photographie est belle et nette, mieux c’est. C’est pourquoi, beaucoup cherchent le meilleur appareil pour photographier un moment ou un sujet.

Avec le Honor 200 Pro, dites adieu aux filtres. Que vous preniez des photos ou des selfies, vos clichés seront automatiquement beaux et d’une qualité d’image irréprochable. Et ce, grâce au mode Harcourt qui s’accompagne d’une intelligence artificielle native. Concrètement, en vous offrant ce smartphone, vous vous assurerez :

Des textures plus nettes et plus détaillées

Un bokeh professionnel avec une meilleure valorisation du sujet photographié

Un meilleur rendu des visuels et des couleurs, même en mode nuit

Des détails plus réalistes

Une amélioration de la mise au point avec la possibilité de capturer les mouvements plus rapidement.

Mais ce n’est pas tout. Outre ce mode portrait Harcourt exclusif, le Honor 200 Pro en lui-même est un photophone qui n’a rien à envier aux autres smartphones premium en raison de :

Son capteur principal H9000 de 50 MP (f/1.9, OIS)

Son capteur téléobjectif portrait Sony de 50 MP (f/2.4 OIS)

Son capteur ultra-grand-angle et macro de 12 MP (f/2.2)

Tous ces capteurs se trouvent à l’arrière tandis qu’à l’avant, le Honor 200 Pro dispose d’une caméra selfie de 50 MP (f/2.1) qui gère mieux la température des couleurs.

Une fiche technique associant efficacité et praticabilité

Le Honor 200 Pro dispose d’un écran incurvé de 6.78 pouces, avec un pic de luminosité à 4 000 nits. Il offre une belle immersion, quel que soit le niveau de luminosité aux alentours et est doté de la fonction de variation PWM sans risque à 3 840 Hz qui soulage la fatigue oculaire.

Au niveau de la batterie, le Honor 200 Pro embarque une batterie très endurante de 5200 mAh, en silicium carbone, prenant en charge la recharge filaire rapide de 100 W et la recharge sans fil de 66 W. Ce smartphone est doté de la super-charge puisque la recharge filaire vous permet de recharger votre Honor 200 Pro à 50% en 15 minutes, et une recharge complète en 37 minutes. Avec la recharge sans fil, 30 minutes de charge seulement feront gagner 64% de charge à votre batterie.

Concernant le stockage, profitez de 512 Go de stockage et de 12 Go de RAM avec ce smartphone premium. Le Honor 200 Pro est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 et boosté par la puce Honor C1.

Comme le Honor 200 Pro intègre une IA native, sachez que vous disposerez de plusieurs fonctionnalités pratiques comme le Magic Portal qui vous permettra d’actionner plusieurs fonctionnalités en un glissement de doigt ou le Magic Capsule qui vous donnera une vision d’ensemble de votre smartphone à tout moment.

Pour couronner le tout, ce smartphone qui pèse 199 grammes est muni d’une certification IP57, il résiste donc à la poussière et à l’eau. Vous n’aurez pas à vous inquiéter de l’emmener en tout temps avec vous.

Profitez de l’offre de lancement sur ce smartphone haut de gamme !

Outre son prix concurrentiel de 799.90, le Honor 200 Pro fait actuellement l’objet d’une offre de lancement inédite pour ceux qui souhaitent profiter de cadeaux et de réductions. Si vous l’achetez dès à présent, vous profiterez d’/de

150 euros de coupon avec le code « APR15 »

Une reprise de votre ancien smartphone jusqu’à 80 euros

Un casque Marshall Major IV offert.

Qu’attendez-vous ? Allez vite acheter votre smartphone haut de gamme à ce prix abordable !