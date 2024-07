Donald Trump est complètement réhabilité sur Facebook et Instagram !

En 2023, Meta a levé la suspension de Donald Trump sur ses réseaux sociaux. Cependant, l’ancien président américain a dû faire face à des sanctions très strictes. Néanmoins, Meta a fait une nouvelle déclaration le vendredi 12 juillet, libérant Donald Trump de ces sanctions.

L’ancien président américain sera désormais traité « normalement »

Auparavant, si Donald Trump commettait ne serait-ce qu’une infraction relativement mineure sur ses comptes Facebook et Instagram, il s’exposait à une suspension totale de son compte. N’importe quel autre utilisateur que lui, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas été aussi sévèrement puni. Néanmoins, Meta a décidé de lâcher du lest.

D’après la déclaration de l’entreprise, Donald Trump pourra de nouveau profiter de ses comptes Facebook et Instagram, comme tout le monde. Apparemment, cette décision de l’entreprise a un rapport avec la Convention nationale républicaine, qui se tiendra la semaine prochaine. Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, a déclaré dans un article de blog qu’ :

En évaluant notre responsabilité de permettre l’expression politique, nous pensons que le peuple américain devrait pouvoir entendre les candidats à la présidence sur la même base.

Il a ajouté que les restrictions qui ont été imposées aux comptes de Donald Trump constituaient « une réponse à des circonstances extrêmes et extraordinaires, et n’ont pas eu besoin d’être déployés ».

Pourquoi Donald Trump a-t-il subi des restrictions et des sanctions ?

Selon The Verge, aucun homme politique n’est allé à l’encontre des politiques de contenu de Meta comme Trump. En réponse à ses agissements, Meta l’a suspendu de ses plateformes après le 6 janvier 2021. Néanmoins, l’homme politique a été autorisé à revenir sur Facebook et Instagram en début 2023, mais sous conditions.

À cette époque, Meta a déclaré que « tout contenu non conforme » de Trump pourrait entraîner une nouvelle suspension de compte qui pourrait durer jusqu’à deux ans. Notons que depuis le 30 juin, Donald Trump publie régulièrement des vidéos de ses meetings sur Facebook. Il y critique également l’actuel président américain Joe Biden. Pour information, Donald Trump est suivi par 34 millions d’abonnés sur Facebook et il compte 25 millions d’abonnés environ sur Instagram. Joe Biden a moins la côte, avec 11 millions de followers sur Facebook et 17.1 millions sur Instagram.