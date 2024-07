Le Meta Quest peut désormais afficher jusqu’à six fenêtres !

Mark Zuckerberg continue d’ajouter des fonctionnalités assez similaires à l’Apple Vision Pro à son casque Meta Quest. En effet, le patron de Meta a récemment annoncé une nouvelle fonction du Meta Quest, qui semble avoir été inspirée de l’interface de visionOS. Cette fonctionnalité consiste à permettre au logiciel de gérer jusqu’à six fenêtres de manière simultanée. Mais ce n’est pas tout, cette nouvelle fonction du casque permet également de placer librement trois de ces fenêtres.

Mark Zuckerberg s’inspire de plus en plus de l’Apple Vision Pro

Pour information, le casque Vision Pro d’Apple offre une grande liberté de navigation. Plus précisément, les utilisateurs peuvent ouvrir plusieurs fenêtres et les positionner où ils les souhaitent dans leur environnement virtuel. Une fois placées, ces fenêtres restent là où elles sont même si l’utilisateur termine sa session. Autrement dit, il les retrouvera à leurs positions lors de la prochaine utilisation du casque Vision Pro.

Du côté du Meta Quest 3, qui est presque dix fois moins cher que l’Apple Vision Pro, les choses ne sont pas aussi grandioses. Auparavant, l’utilisateur ne pouvait ouvrir que trois fenêtres au maximum. De plus, les fenêtres étaient accolées entre elles. Impossible d’en ouvrir plus ni de les empiler. Mais les choses ont changé depuis la dernière mise à jour logicielle du casque.

Les changements apportés par la version 67 du casque Meta Quest

En effet, Mark Zuckerberg a récemment dévoilé une version améliorée des fonctionnalités du casque dans un post sur Threads. Elles incluent l’ajout de trois fenêtres à position fixe et de trois fenêtres à mouvement libre. Ces améliorations arrivent avec la nouvelle mise à jour du casque, qui est actuellement en cours de déploiement. Cette mise à jour porte la dénomination « V67 » ou version 67.

Même si le rendu visuel est encore loin d’égaler celui d’un casque Vision Pro, cela reste une bonne nouvelle pour les utilisateurs des casques Meta Quest 2 et 3. Par ailleurs, cette nouvelle version apporte aussi d’autres changements. Notamment, la saisie par balayage pour faciliter la saisie de texte et la numérisation des QR codes pour configurer l’accès Wi-Fi sur le Quest 3. On note également des améliorations au niveau des performances de suivi oculaire pour le Quest Pro ainsi que la possibilité de définir une durée pour le mode « Ne pas déranger ».