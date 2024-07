Belkin illumine la mobilité : Nouveau BoostCharge Pro Qi2 !

Le roi de l’électronique grand public, Belkin, a récemment dévoilé sa nouvelle gamme de batteries externes BoostCharge Pro Qi2. Autant dire que cela va faire des vagues parmi les aficionados de l’innovation technologique.

Une gamme exclusive pour Apple

Belkin fait une entrée fracassante dans le monde de la recharge sans fil avec sa gamme de batteries externes magnétiques BoostCharge Pro Qi2. Disponible exclusivement sur apple.com et dans les magasins Apple à travers le monde, cette nouvelle gamme promet une recharge rapide jusqu’à 15 W pour les iPhones 12 et modèles ultérieurs. De plus, sans oublier toute la panoplie de couleurs proposées : cyber lime, sable, rose, bleu et or. On habillera ainsi ces petits bijoux de technologie de manière élégante.

Ces batteries BoostCharge Pro Qi2 comportent un support intégré pour soutenir le téléphone pendant le streaming, la lecture ou les discussions. Elles fonctionnent également avec les étuis magnétiques et Magsafe jusqu’à 3 mm d’épaisseur sans obstruer l’appareil photo. Pour couronner le tout, un port USB-C est inclus pour une charge pass-through des appareils connectés et de la batterie externe en un seul geste.

Batteries externes magnétiques BoostCharge

Les deux modèles phares de cette gamme sont la BoostCharge Pro 5K et la BoostCharge Pro 10K. La première offre jusqu’à 16 heures d’autonomie supplémentaire et la seconde jusqu’à 35 heures. Un boost de batterie non négligeable!

Ces deux modèles de BoostCharge Pro Qi2 permettent aussi de charger plusieurs appareils simultanément grâce à leur port USB-C. Le 5K est proposé en quarante coloris – cyber lime, sable, rose et bleu ; l’or n’est disponible que sur les marchés européens – tandis que le 10K est proposé en noir. Quant aux prix respectifs, ils sont de 59,95 euros et 99,95 euros.

En cohérence avec sa démarche éco-responsable, Belkin a produit ces batteries externes BoostCharge Pro Qi2 Magnetic avec un minimum de 72 % de matériaux recyclés après consommation (PCR) et un packaging 100 % sans plastique.

Bref, une gamme de produits qui promet d’allier performance, design et éco-responsabilité. De quoi faire tourner les têtes et charger nos appareils! Alors, êtes-vous prêts à succomber ? Partagez votre avis avec nous!