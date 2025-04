Dronebuster 4-EU : une avancée décisive pour la sécurité antidrones

La sécurité face aux drones indésirables devient un enjeu crucial. Avec la multiplication des incidents et des usages malveillants, il faut des solutions fiables. Dronebuster 4-EU se présente comme une réponse innovante. Ce système antidrones conçu par DZYNE cible particulièrement les besoins européens et s’impose déjà dans le monde de la sécurité.

Les fonctionnalités avancées du Dronebuster 4-EU pour l’Europe

Le Dronebuster 4-EU est pensé pour une utilisation simple et adaptable. Il s’ajuste parfaitement aux fréquences européennes des appareils à courte portée. Grâce à ses différentes configurations—fixe, portable ou mobile—il répond à chaque situation. De plus, un mode d’attaque PNT permet de neutraliser les drones contrôlés par satellite. Sa grande portée assure la détection des drones jusqu’à 7 km, et leur neutralisation à 1,5 km ou plus. En intégrant la fonction DTIM (Détecter, Suivre, Identifier, Atténuer), la sécurité devient accessible à un seul utilisateur sur le terrain.

Une réponse efficace à la menace croissante des drones

La présence de drones non autorisés pose de vrais risques aux infrastructures et aux événements. Le Dronebuster 4-EU protège par exemple :

Les centrales électriques et sites industriels

Les stades et grands rassemblements

Les aéroports et sites sensibles

Les opérations maritimes et navales

Les frontières et installations gouvernementales

Ce système couvre ainsi un large éventail d’applications civiles et militaires, garantissant une sécurité renforcée sur chaque site stratégique.

Expansion mondiale et hausse de la production chez DZYNE

Face à une demande internationale croissante, DZYNE accélère la production de ses solutions. L’entreprise augmente la capacité de son usine de Portland et embauche dans l’ingénierie et le développement commercial. Plus de 2 200 unités Dronebuster sont déjà actives dans 50 pays, dont plus de 1 000 au sein de l’armée américaine. Le nouveau modèle 4-EU tire profit de cette expérience mondiale et s’impose comme un standard pour la lutte antidrones.

En résumé, le Dronebuster 4-EU s’affirme comme une solution incontournable. Il combine innovation, adaptabilité et performance pour répondre à la menace grandissante des drones. Avec ses fonctionnalités avancées, il sécurise infrastructures, événements et frontières. DZYNE, pionnier sur ce secteur, confirme ainsi sa place de leader mondial en protection antidrones.

