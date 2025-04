Homestyler séduit Milan avec ses innovations IA impressionnantes

Homestyler a fait sensation lors de la Semaine du Design de Milan 2025. Ce leader de la conception 3D pour la décoration d’intérieur a présenté des avancées majeures en intelligence artificielle (IA). Son objectif : révolutionner la création d’espaces. Découvrons les moments forts de ce salon international.

Les innovations IA de Homestyler présentées à Milan

Homestyler a dévoilé ses dernières solutions de conception alimentées par l’IA. Parmi les nouveaux outils, on retrouve Home Copilot, qui accompagne les professionnels et particuliers à chaque étape. De plus, la plateforme propose désormais l’AI Designer et l’AI Decor, véritables assistants créatifs, pour faciliter la personnalisation. Enfin, XR Immersia permet de vivre une expérience immersive et interactive, grâce à la réalité étendue.

Une expérience interactive pour les professionnels du design

Au Salone del Mobile Milano, Homestyler a mis en avant une zone interactive. Les visiteurs ont pu tester ses outils innovants et échanger avec des acteurs clés du secteur. De grands noms comme Luciano Galimberti et Simone Micheli ont assisté à cet événement, offrant de la crédibilité à la marque. Le public a ainsi expérimenté l’offre « What You See Is What You Get », qui garantit une correspondance parfaite entre conception et résultat final.

Homestyler démocratise la conception 3D avec le cloud

Homestyler se distingue par sa plateforme 3D en cloud, accessible dans plus de 200 pays et en 14 langues. Chacun peut créer, personnaliser et visualiser ses projets d’aménagement en quelques clics. Parmi les fonctionnalités : édition sur plusieurs étages, meubles sur mesure, revêtements personnalisés et rendu vidéo fluide. La technologie IA rend la création plus simple et plus rapide pour tous.

Lancement du concours Homestyler AI Design Awards

Homestyler a lancé les AI Design Awards, un concours mondial ouvert aux designers et passionnés. Ce rendez-vous invite les créatifs à explorer le potentiel transformateur de l’IA. Cet événement va encourager l’innovation et révéler de nouveaux talents dans le secteur de la décoration et de l’architecture d’intérieur.

Pour conclure, Homestyler change la donne sur le marché du design grâce à l’IA et au cloud. Ses nouvelles offres facilitent la vie des professionnels et des particuliers. L’entreprise continue de démocratiser l’accès à la création d’espaces innovants, où chacun peut imaginer et réaliser son intérieur idéal. Les avancées présentées à Milan confirment la position de Homestyler comme acteur incontournable du secteur.

