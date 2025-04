Ghost of Yōtei : la date de sortie est enfin dévoilée

Pour une surprise, c’en est une ! Sans aucun teaser, sans aucune annonce, Sony et Sucker Punch ont publié une nouvelle bande-annonce pour leur prochaine exclusivité PlayStation Ghost of Yōtei. Dans une ambiance aussi sombre que magnifique, la vidéo lève enfin la voile sur l’intrigue du jeu ainsi que sa date de sortie. Attention, ça claque !

Ghost of Yōtei : une quête vengeresse

À part GTA 6, Ghost of Yōtei est sans doute l’une des sorties PS5 les plus attendues de cette année 2025. La suite de Ghost of Tsushima va plonger une fois de plus les joueurs dans un nouveau voyage à travers le Japon féodal, après la récente sortie d’Assassin’s Creed Shadows. Aujourd’hui, le jeu montre enfin le cœur de son histoire dans une nouvelle bande-annonce épique et sanglante, baptisée “The Onryo’s List”.

Plutôt que de reprendre directement après les événements de Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei se déroule en 1603 dans le mont Yōtei où se trouve la région actuelle d’Hokkaido. Cette fois, c’est Atsu, la nouvelle protagoniste,qui endosse le rôle de “Ghost”. Sa mission est simple : traquer et éliminer les membres d’un gang dénommé Yōtei Six.

Voici le résumé de l’histoire, selon PlayStation :

“Il y a seize ans, au cœur de l’Ezo (appelé Hokkaido de nos jours), une bande de hors-la-loi connue sous le nom des Yōtei Six a tout pris à Atsu. Ils ont tué sa famille et l’ont laissée pour morte, clouée à un ginkgo en feu devant sa maison. Mais Atsu a survécu. Elle a appris à se battre, à tuer et à chasser, et après des années d’absence, elle est revenue chez elle avec une liste de six noms : Le Serpent, l’Oni, la Kitsune, l’Araignée, le Dragon et le Seigneur Saito”.

Ci-dessous la nouvelle bande-annonce :

Ghost of Yōtei sera disponible sur PS5 le 2 octobre 2025. Il sera la deuxième exclusivité PlayStation à sortir cette année, après le lancement de Death Stranding 2 : On the Beach le 26 juin prochain.