Daemon X Machina est de retour avec Titanic Scion, et ce ne sera plus uniquement sur Switch !

Enfin ! Après 6 ans d’absence, la licence Daemon X Machina est enfin de retour. Lors du Nintendo Direct consacré à la Switch 2, Marvelous a enfin révélé plus de détails sur Daemon X Machina: Titanic Scion, la suite de son titre d’action mech de 2019. Et, outre la Switch 2, le studio promet également une sortie sur PC, et pour la première fois, sur Xbox Series et PS5.

Daemon X Machina: Titanic Scion : une suite prometteuse

Depuis sa sortie en 2019, Daemon X Machina a su séduire une communauté de passionnés de mechas grâce à son esthétique singulière, son gameplay nerveux et son univers post-apocalyptique accrocheur. Maintenant, il s’apprête à faire son grand retour, avec le nouvellement annoncé Daemon X Machina: Titanic Scion. Marvelous a donc profité du Nintendo Direct du 2 avril pour dévoiler la nouvelle bande-annonce du jeu. Et autant le dire tout de suite : ça explose.

Voyez par vous-même :

Dans Daemon X Machina: Titanic Scion, les joueurs incarnent un mercenaire pilotant un mecha personnalisable appelé Arsenal. Leur mission consiste à protéger l’humanité contre Sovereign Axiom, un empire autoritaire et sans pitié. Ils doivent également affronter les Immortals, des créatures extraterrestres monstrueuses menaçant l’équilibre mondial.

La bande-annonce dévoile également des combats rapides et aériens, combinés avec une exploration libre d’un monde ouvert hostile. En outre d’Arsenal, les joueurs pourront explorer ce monde à cheval ou à pied. Chaque ennemi est également une opportunité d’optimisation : en les terrassant, les joueurs auront la possibilité de collecter leurs pièces et leurs armes, et l’intégrer sur leur Arsenal.

Daemon X Machina: Titanic Scion débarquera sur Nintendo Switch 2, mais également sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam le 5 septembre prochain. Plusieurs éditions seront disponibles à sa sortie, dont l’édition Standard (physique et numérique) à 69,99 euros et l’édition Deluxe numérique à 89,99 euros.

Pour les collectionneurs, une édition limitée exclusivité Switch 2 à 99,99 euros sera également disponible. Elle inclut la bande-son sur CD, un artbook, des porte-clés, des écussons et un socle de présentation en acrylique.