Mario Kart World : voici tout ce qu’il y a à savoir (pour le moment)

La Nintendo Switch 2 est en chemin, et avec lui, l’emblématique jeu de course de Nintendo. Lors du Nintendo Direct du 2 avril, la firme du plombier italien a annoncé l’arrivée de Mario Kart 8 World le même jour que sa console. Il embarquera quelques nouveautés qui promettent du fun, mais également des défis pour les plus hardcore d’entre nous. On connaît également les personnages jouables du jeu : découvrons-les sans plus attendre.

Les nouvelles mécaniques de jeu

Dévoilé lors du Nintendo Direct de la Switch 2 d’avril, Mario Kart World succède à Mario Kart 8, sorti il y a plus de dix ans sur la Wii U. La bande-annonce du jeu dévoile une flopée de nouveautés, dont des pistes plus grandes ou encore une météo dynamique. Mais la vidéo réserve encore plusieurs features alléchantes, que nous avons décortiqué pour vous.

D’abord, Mario Kart World proposera un mode de jeu multijoueur allant jusqu’à 24 concurrents. Lors de la course, les joueurs pourront sauter, glisser sur les rails, et même faire des “grinds” sur les murs pendant une courte durée. Chaque mouvement bien réalisé permet de recevoir des boosts de vitesse.

7 coupes Grand Prix seront également disponibles dans Mario Kart World. Chacune d’entre elles comprend quatre circuits individuels. Chaque circuit se déroule dans un lieu différent, avec certains s’inspirant du monde réel. La nouveauté dans ce mode, c’est que, cette fois, les joueurs enchaîneront les quatre circuits consécutifs sans écran de chargement entre les deux.

Le mode Knockout Tour propose quant à lui six circuits consécutifs. À la fin de chacun d’entre eux, les joueurs passent par une porte numérotée. Si la position du joueur est inférieure au numéro de la porte, il sera éliminé de la course.

Mais la grande nouveauté de Mario Kart World est incontestablement le mode Free Roam. Dans ce dernier, les joueurs peuvent conduire librement dans divers environnements, sans être obligés de revenir sur la piste de course. Le monde de MKW est truffé de raccourcis que les joueurs peuvent utiliser pendant les courses, ainsi que de secrets amusants bien cachés.

Enfin, selon Nintendo, l’heure et la météo de Mario Kart World modifieront l’atmosphère d’une course. Attendez-vous donc à des pistes glissantes !

Les personnages jouables dans Mario Kart World (pour le moment)

La liste suivante comprend tous les personnages déjà confirmés pour Mario Kart World. Gardez à l’esprit que cette liste est probablement loin d’être définitive : Nintendo n’a probablement pas encore montré toute la liste, et il ne s’agit que des personnages que nous avons pu voir et identifier dans la première bande-annonce.

Mario

Luigi

Peach

Bowser

Daisy

Rosalina

Pauline

Yoshi

Toad

Toadette

Wario

Waluigi

Donkey Kong

Baby Mario

Baby Luigi

Baby Peach

Baby Daisy

Baby Rosalina

Bowser Jr.

Lakitu

Birdo

Goomba

Koopa Troopa

Shy Guy

King Boo

Peepa

Spike

Nabbit

Pokey

Biddybud

Hammer Bro

Chargin’ Chuck

Sidestepper

Monty Mole

Stingby

Cataquack

Moo Moo

Penguin

Dolphin

Chomp Chomp

Snowman

Dry Bones

Wiggler

Chaque personnage propose des variantes de costumes, que les joueurs pourront choisir via l’écran de sélection. Pour l’instant, on ne sait pas encore si ces tenues seront purement cosmétiques ou si elles auront une incidence sur le gameplay.

Mario Kart World sortira en même temps que la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025. Vous pouvez regarder la bande-annonce de présentation dans la vidéo ci-dessous :