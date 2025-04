Vizrt et blinx embellissent l’avenir de la diffusion live

Dans une avancée technologique majeure, Vizrt et blinx redéfinissent l’expérience de diffusion en direct. Grâce à une utilisation innovante de la réalité étendue sur TikTok Live, ces entreprises transforment les spectateurs passifs en cocréateurs actifs. Une nouvelle ère de l’interaction numérique commence, où chaque utilisateur devient un acteur majeur de l’histoire vécue en temps réel.

Révolution de la diffusion avec la réalité étendue

Avec la réalité étendue (XR), Vizrt et blinx modifient le paysage de la diffusion en direct. Les spectateurs ne se contentent plus de regarder, ils participent. Par exemple, lorsqu’un utilisateur envoie une « galaxie » virtuelle, le studio se transforme. L’environnement devient un cosmos d’étoiles, affichant le donateur en 3D. Cette technologie ne se contente pas d’épater, elle redéfinit l’avenir de la création de contenu.

Interaction et monétisation pour les créateurs

Cette avancée technologique offre aux créateurs une nouvelle source de monétisation. Les utilisateurs envoient déjà des milliards de dons chaque année aux créateurs, mais les méthodes de récompense restaient traditionnelles. Grâce aux capacités XR de Vizrt et à l’API Live de TikTok, la relation entre le créateur et le public évolue. L’interaction en temps réel augmente l’engagement et fidélise davantage les spectateurs.

Une expérience unique pour le public

Les spectateurs deviennent des cocréateurs, façonnant le contenu en direct en temps réel. L’expérience proposée par Vizrt et blinx offre une immersion unique. Cet engagement transforme les spectateurs en participants actifs, créant un lien plus fort avec les créateurs. Ce projet encourage d’autres plateformes à repenser leur approche de la diffusion et de l’engagement.

En conclusion, Vizrt et blinx marquent un tournant décisif dans la diffusion en direct. Grâce à l’intégration de la réalité étendue, les spectateurs deviennent partie intégrante de l’expérience. Rendez-vous à Las Vegas lors du salon NAB 2025 pour vivre cette innovation de première main, une démonstration qui prouve que les frontières de la création de contenu peuvent encore être repoussées.

Lisez notre dernier article tech : HONOR – Créez des souvenirs inoubliables avec les gadgets !