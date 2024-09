GSMA stimule l’IA responsable dans les télécoms avec succès

La GSMA vient de lancer une feuille de route pour un déploiement responsable de l’IA dans le secteur des télécoms. Cette initiative vise à guider les opérateurs vers des pratiques éthiques dans l’utilisation de l’IA, avec des bénéfices estimés à 680 milliards de dollars.

Une feuille de route pour l’IA responsable chez GSMA

La GSMA a introduit une feuille de route destinée aux opérateurs télécoms. Cet outil leur permet de tester et d’évaluer leur utilisation de l’IA de manière responsable. Développée avec l’aide de McKinsey et divers opérateurs, cette feuille de route propose des orientations et des outils de mesure. Elle aide les entreprises à comparer leur maturité actuelle en matière d’IA avec les objectifs souhaités.

L’opportunité financière de l’IA dans les télécoms

McKinsey estime que l’IA pourrait apporter une opportunité financière de 680 milliards de dollars au secteur des télécoms. Cette prédiction couvre une période de 15 à 20 ans. L’intégration de l’IA dans les télécommunications transforme le secteur, mais doit être guidée par des principes éthiques pour être durable et efficace.

Le soutien des opérateurs télécoms mondiaux

Cette initiative de la GSMA a reçu le soutien de grands opérateurs comme Axiata, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Telstra. Environ 19 opérateurs se sont déjà engagés à suivre cette feuille de route. Grâce à cet engagement, les ORM peuvent suivre, maintenir et améliorer leur utilisation responsable de l’IA.

Guidance et outils pour une IA éthique

La feuille de route de la GSMA combine les approches éthiques des ORM avec des règlementations mondiales. Les recommandations de l’OCDE et de l’UNESCO sont aussi intégrées. L’objectif est de fournir des directives claires pour l’utilisation responsable de l’IA. Cela donne confiance aux opérateurs pour adopter l’IA et créer de la valeur plus rapidement.

En résumé, la GSMA montre la voie avec cette feuille de route pour une IA responsable. Cette initiative aide les opérateurs télécoms à utiliser l’IA de manière éthique. L’engagement de grands noms du secteur renforce ce mouvement, créant ainsi des opportunités économiques et technologiques.

Lisez notre dernier article tech : Loftware dévoile Convergence 2024 : Innovations et networking