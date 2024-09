Loftware dévoile Convergence 2024 : Innovations et networking

Loftware a récemment annoncé son événement annuel Convergence 2024. Cette conférence se tiendra du 21 au 23 octobre à Orlando, en Floride. Elle réunira plus de 30 experts de l’industrie, qui discuteront des dernières tendances et innovations en matière d’étiquetage et d’emballage.

Convergence 2024 : Programme et intervenants principaux

Lors de Convergence 2024, les participants pourront assister à de nombreuses présentations enrichissantes. Parmi les intervenants de cette année, on trouve Ben Schreiner, expert en IA chez AWS. Son discours portera sur l’usage de l’IA dans la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Amazon. Jim Bureau, PDG de Loftware, dévoilera quant à lui les stratégies pour gérer efficacement les chaînes d’approvisionnement complexes.

Loftware dévoile ses ambitions pour la chaîne d’approvisionnement

Jim Bureau expliquera comment Loftware envisage l’avenir de la chaîne d’approvisionnement. Il abordera les objectifs en matière de conformité, de cohérence et d’efficacité. Les autres conférenciers, issus de SAP, GS1, Land O’Lakes et bien d’autres, partageront également leurs perspectives et leurs meilleures pratiques.

Opportunités de réseautage et innovations en matière d’étiquetage

Les participants à Convergence 2024 auront de multiples opportunités de réseautage. Ils pourront assister à des démonstrations de produits et à des visites guidées de solutions. De plus, des réunions individuelles avec les experts de Loftware seront organisées. Les tables rondes axées sur l’industrie offriront aussi des discussions enrichissantes. Enfin, les sponsors présenteront leurs dernières innovations.

Inscription et avantages de participer à Convergence 2024

Convergence 2024 propose plus de 20 sessions couvrant des sujets clés tels que l’intégration de l’étiquetage dans SAP S/4HANA, les tendances de 2025 et la gestion de la conformité des fournisseurs. S’inscrire à cet événement permet d’obtenir des informations précieuses et de se connecter avec des professionnels du secteur.

En résumé, l’événement Convergence 2024 de Loftware promet d’être une plateforme riche en apprentissages et en opportunités de réseautage. Avec des intervenants de renom et des sessions variées, il s’adresse à tous ceux qui cherchent à améliorer leur maîtrise de la chaîne d’approvisionnement.

