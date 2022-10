Pixel 7a : Amazon permet d’être informé pour l’ouverture des précommandes

Alors que les Pixel 7 et 7 Pro sont à peine disponibles depuis quelques semaines, un nouveau modèle vient de faire parler de lui : le Pixel 7a. En effet, Amazon permet désormais de s’inscrire afin de recevoir une alerte pour l’ouverture des précommandes. Cette information laisse ainsi penser que le smartphone serait rapidement lancé par Google, probablement en début d’année 2023.

La semaine dernière, nous entendions parler d’un Pixel 7 Ultra. Désormais, c’est un modèle plus abordable pour la dernière génération de smartphones Google : le Pixel 7a. D’ailleurs, c’est Amazon qui vient de faire quelques révélations.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de souligner que nous n’avons pas beaucoup d’informations concernant le Pixel 7a. Les dernières rumeurs soulignent uniquement que le nom de code du smartphone est Felix ; et que le lancement serait prévu pour le début de l’année 2023.

Amazon vient désormais de parler du Pixel 7a, alors même que Google est resté silencieux à ce sujet. Sur la célèbre boutique en ligne, des utilisateurs américains ont découvert qu’il était possible de cocher une option pour être avertie de l’ouverte des précommandes du smartphone.

Dans les détails, le site parle d’une gamme de Pixel 7a. Plusieurs variantes semblent ainsi au programme. Nous ne savons cependant pas les plans de Google à ce sujet. Un modèle avec un écran plus grand pourrait possiblement être au programme, un peu comme Apple avec les iPhone 14 et 14 Plus par exemple. Pour finir, le texte explicatif souligne aussi le lancement d’une nouvelle montre connectée, peut-être une Pixel Watch plus abordable.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Top 10 des coques pour le Pixel 7 de Google !