Windows : Microsoft prépare une alternative à CCleaner pour nettoyer votre PC

Microsoft continue de développer ses outils pour PC Windows. La firme de Redmond travaille en effet sur une application nommée PC Manager, permettant d’améliorer les performances de votre ordinateur. Cette solution s’apparenterait ainsi au célèbre logiciel CCleaner.

De nouveaux rapports viennent de préciser l’arrivée d’une application développait par Microsoft nommée : PC Cleaner. En effet, une version bêta de l’application a été découverte sur le Microsoft Store. Cette dernière s’apparente grandement à ce que propose le logiciel CCleaner.

En effet, PC Cleaner permet de nettoyer et optimiser les performances d’un PC tournant sous Windows 10 et 11. Pour commencer, une fonction permettant de gérer et supprimer les applications inutilisées ; de nettoyer le système d’exploitation ; encore de rechercher les fichiers volumineux sont de la partie.

Nous retrouvons ensuite une fonctionnalité de gestions des processus, très utile pour mettre fin à une tâche gourmande en RAM. Un bouton Boost permet ensuite à PC Cleaner de supprimer les fichiers temporaires présents sur votre ordinateur et libérer de la mémoire.

Pour finir, l’application propose un outil pour surveiller l’utilisation des ressources ; charger rapidement de navigateur par défaut ; mais aussi une section Recommandations avec des conseils pour garder votre PC performant.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’application PC Cleaner est uniquement disponible en bêta sur le Microsoft Store chinois. Le média TechRadar a notamment réussi à installer et lancer l’application, mais un tiers des fonctionnalités ne marchaient pas.

Pour le moment, Microsoft n’a pas communiqué au sujet de ce programme. Nous ne savons donc pas encore quand sera officiellement déployée cette solution auprès du grand public.

