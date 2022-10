Windows 11 : les nouveautés de la mise à jour d’octobre 2022 (Moment 1)

Microsoft compte proposer de nombreuses nouveautés sur Windows 11 de façon plus régulière. D’ailleurs, la mise à jour d’octobre 2022 (Moment 1) est un premier pas. Avec cette version, la firme américaine ajoute notamment les onglets dans l’explorateur de fichiers, les actions suggérées et quelques modifications pour la barre des tâches.

Les mises à jour vont être plus régulières avec Windows 11. Prenant le nom de « Moment », ces versions mineures apportent quelques nouveautés discrètes pour les utilisateurs du système d’exploitation de Microsoft. En ce mois d’octobre 2022, la Moment 1 fait ainsi son apparition, succédant à la grosse mise à jour Windows 11 2022.

Première nouveauté (imagée ci-dessus), l’arrivée des onglets pour l’explorateur de fichiers. Windows 11 permet ainsi d’ouvrir plusieurs fichiers dans une même fenêtre afin d’y accéder très rapidement. À titre d’information, macOS et Linux proposent cette fonctionnalité depuis de nombreuses années.

Microsoft vient ensuite proposer les actions suggérées. Pour faire simple, Windows 11 va automatiquement surligner des informations comme le numéro de téléphone ou encore les dates afin de passer un appel ou enregistrer un évènement dans un agenda. Du côté de la barre des tâches, le système d’exploitation profite désormais d’une icône « … » lorsque vous ouvrez beaucoup de logiciels. Ainsi, les fenêtres seront stockées là-bas quand la barre des tâches est pleine.

Pour le partage de fichier, la mise à jour Moment 1 de Windows 11 permet désormais de partager des fichiers avec plus d’appareils à proximité. En effet, cette manipulation peut être faite directement depuis son bureau, explorateur de fichiers et autres applications. Pour finir, l’application Photos a été repensée et profite maintenant de nouveaux outils pour organiser sa bibliothèque.

Pour installer cette nouvelle version de Windows 11, rendez-vous dans les Paramètres, puis la section Windows Update.

